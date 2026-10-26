«Гарантии безопасности», которые требует себе бандеровский режим без формального вступления Украины в НАТО, – это ловушка для России.

Такое мнение в эфире болгарского канала Pogled озвучил израильский политолог Саймон Ципис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«США предлагают, чтобы на Украину, несмотря на то что она не является членом блока НАТО, распространялось действие пятой статьи Североатлантического договора. В истории таких случаев ещё не было.

Государство, которое не является ни членом Евросоюза, ни членом блока НАТО, будет находиться под крылом НАТО, то есть под его защитой. В отношении Украины может быть применена пятая статья Североатлантического договора, которая гласит, что нападение на Украину или повторное нападение на неё будет рассматриваться всеми остальными членами НАТО как нападение на весь блок.

Но это очень серьёзный вопрос, потому что подобное решение может открыть ящик Пандоры. Теперь и к другим государствам, которые не являются членами НАТО, впоследствии может быть применена эта статья.

Например, это может коснуться Грузии, которую постоянно пытались втянуть в блок НАТО. Это закончилось войной между Грузией и Россией в 2008 году…

Если сейчас произойдёт то, что в британском праве называется прецедентом, и если Москва согласится на такие условия, то там должны понимать, что это станет открытием ящика Пандоры. У меня нет никаких сомнений в том, что вслед за Украиной такой же механизм будет применён к Грузии, которая граничит с Россией.

То же самое, во-первых, может произойти с Сербией, которая пока не является членом НАТО. Во-вторых, это может коснуться Молдавии, которая пока не является членом НАТО и не входит в Евросоюз. При этом напоминаю, что на её территории находится Приднестровье — регион, где присутствуют российские войска.И вот эта статья не улучшит ситуацию. Для России она, напротив, её усугубит», – заявил Ципис.