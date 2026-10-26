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Победа проевропейских сил на выборах в Сербии только усугубит раскол страны, и отход от балансирования, которое демонстрировал Александр Вучич, может привести к дальнейшей дестабилизации, которая отразится на Балканах самым разрушительным образом.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Новая власть Сербии говорит, что не будет вводить санкции против России и всё такое, но я думаю, что она будет выстраиваться в проевропейском курсе абсолютно, и политический курс этой страны, безусловно, поменяется. Вот это балансирование, которое демонстрировал Вучич между Востоком и Западом, с участием Китая, оно будет ослабевать, и сербский корабль настроится на активное вступление в ЕС. Но сама страна остаётся достаточно разделённой, и пророссийские настроения внутри общества остаются огромными. Поэтому я думаю, что это будет какой-то молдавский сценарий медленного дрейфа, трансфера, дальнейших политических расколов и дробления политической системы», – рассуждал Бортник.

«Это может на многие-многие партии – к усилению коррупционных вещей, формированию из этого салата каких-то новых политических групп и сил, которые будут вести Сербию дальше в ЕС. Но Сербия остаётся крайне важной для стабильности на всех Балканах. Незавершённый конфликт с Косово, вопрос Республики Сербской в Боснии и Герцеговине. Если Сербия будет серьёзно дестабилизирована, Балканы снова могут запылать», – прогнозирует укро-эксперт.

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