В Абхазии снова активизировались НПО, поддерживаемые из-за рубежа, – явно для очередного витка дестабилизации и наращивания антироссийских настроений.

Об этом в авторской колонке рассуждает обозреватель Айнур Курманов.

Напомним, что еще в ноябре 2024 года в Сухуме группы оппозиционеров и подстрекаемой молодёжи вышли на акции протеста против ратификации депутатами инвестиционного соглашения с Москвой. В тот момент в подготовке и раскрутке выступлений принимали участие представители многих десятков неправительственных организаций (НПО), поддерживаемых Западом или Турцией.

Так оказалось, что в маленькой республике на момент массовых митингов действовало более 150 таких объединений, ряд из которых имели аналогичные представительства и в соседней Грузии. Признал этот факти тогдашний глава Минюста Абхазии Анри Барциц, заявивший:

«Западные специальные службы финансируют определенных представителей неправительственных организаций и целью этого финансирования являлась дестабилизация ситуации в нашей стране и создание хаоса».

И такие совместные действия привели к результату – проект поступательного развития был сорван. В итоге политический кризис пришлось разрешать через внеочередные президентские выборы, так как действующий глава государства Аслан Бжания ушёл в отставку, а парламент под давлением улицы вдруг трусливо поменял своё мнение, отвергнув российский план модернизации туристической сферы.

Интересно, но все эти НПО, как и депутаты, голосовавшие с подачи протестующих против тогдашней ратификации, никуда не делись и спокойно работают в Абхазии, укрепляя свои позиции в широких слоях общества. Гомеопатическое точечное лишение российского гражданства отдельных отъявленных прозападных оппозиционеров ситуацию коренным образом также не изменило.

Действует к примеру «Абхазский фонд социальных и культурных инициатив», который, получая средства из Чехии, занимается «фактчекингом» – то есть, проверкой якобы достоверности распространяемой информации в СМИ и соцсетях. В реальности – это прикрытие типичной программы «борьбы с российской пропагандой», внедряемой на всём постсоветском пространстве.

Данная структура мониторит все официальные сообщения, а также публикации разных политических партий и лидеров общественного мнения, проверяя их на соответствие европейским критериям «свободы и демократии», а проще – лояльности Западу. На выходе – знакомое по Украине, Армении, Молдове и т.п. «разоблачение московских нарративов» и промывание мозгов молодёжи.

Занимается переписыванием истории и «Союз творческой молодежи Абхазии», который специализируется уже на теме российского «геноцида» периода Кавказской войны 19 века, выставляя в качестве жертв тех, кто тогда бежал от царской политики в Турцию. Тут уже видны уши Анкары, желающей пересмотреть итоги того противостояния и усилить своё влияние в регионе.

Короче говоря: те, кто раскачивал ситуацию в конце 2024 и в начале 2025 года, не только не обезврежены, но и усердно трудятся над инициированием новой волны недовольства.

Кстати, прошлые беспорядки сорвали и принятие депутатами решения об ужесточении наказания за кражу электроэнергии в виде майнинга. По сути, тогда это было еще и попыткой местных олигархических кланов закрепить модель ограбления России, которая и поставляет в республику львиную долю электричества.

Сейчас даже внедряется мысль, что тогда, в начале 2025-го, оппозиционеры, молодчики из числа активистов и НПО-шники, якобы победили и добились своего, а, значит, могут всё снова повторить. Деструктивные силы, стоявшие за местной версией майдана, только уверовали в свои силы, укрепились и лишь ждут нового удобного случая.

В этой ситуации важно не повторять прежних ошибок. Необходимо идти не просто по пути отслеживания выявленных сотен НПО, продолжающих обработку молодёжи через «обучающие семинары», а создавать свои списки иноагентов и массово приостанавливать их деятельность. Особенно речь идёт о тех, кто работает с западными и турецкими фондами, в том числе, вещающих из Тбилиси, используя территорию Грузии для подрывной работы.

Ведь очевидно, что западные кукловоды прилагают усилия не только для организации новых антироссийских выступлений в Абхазии, но и стремятся взрастить «пятую колонну», способную под вывеской «мирного диалога» подготовить аншлюс. А если он провалится – еще и спровоцировать очередной приграничный конфликт.

А такой деятельностью, например, занимался уже целый ряд лет «Центр за мир без насилия им. З. Ачба» с подачи немецкого фонда Бергхофа и «Центр гуманитарных программ», финансируемый англичанами. И снова представители этих организаций окучивали и окучивают именно абхазскуюмолодёжь, организуя встречи и мероприятия с теми же грантососами из Грузии.

Помнится, Ираклий Кобахидзе два года назад во время попытки извне разжечь пожар цветной революции в Грузии обвинил Запад в том, что «экстремистские организации» финансировались «из иностранных источников», а в качестве примера приводил «Клуб Франклина». Тогда грузинские власти жесткими методами смогли сдержать напор и не допустить переворота. Но на это имеет полное право и Сухум! И если он также беспощадно раздавит гадюку, заползшую в огород пусть даже из сопредельной Грузии, то будет полностью оправдан в своём желании спасти страну.

Только всё упирается в нерешительность, а вернее в отсутствии политической воли у нынешних верхов. Такая выжидательная позиция грозит для Сухума новыми всплесками протестов. И тут, как говаривал один классик, – «промедление смерти подобно»!