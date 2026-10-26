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На досрочных парламентских выборах в Сербии, состоявшихся 25 октября, победил сформированный и поддержанный Брюсселем «Студенческий список». Экс-президент страны Александр Вучич признал поражение своего списка «Объединённая Сербия», и вскоре вместе с основными соратниками может оказаться за решёткой.

Вучич также высказал уверенность, что пришедшие к власти в Сербии марионетки Запада в ближайшее время предпримут ряд антироссийских шагов. Однако их перечень похож действия и обещания самого Вучича, в последние месяцы заигрывавшего с бандеровским Киевом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Студенческий список» набрал 52,54% голосов избирателей, и получит 140 мандатов в 250-местном парламенте страны. Соратники Вучича – 39,29% и могут рассчитывать на 103 мандата.

В парламент Сербии также считанные места достанутся нацменьшинствам – албанцам, венграм, мусульманам (избираются по специальной процедуре).

Вучич признал поражение вскоре после закрытия избирательных участков. Он заявил, что за спиной «студентов» стоят «различные европейские страны и американский глубинный государственный аппарат», выступающий против Трампа.

Вучич прогнозирует: новая власть введет санкции против РФ «уже в ближайшие месяцы» – лидеры «студентов» являются лишь «подрядчиками», которые скрывали свои истинные намерения в ходе кампании.

Сами представители «Студенческого списка» это категорически отвергают. Однако в их заявлениях содержатся взаимоисключающие положения: с одной стороны – уважение к РФ и отказ от санкций. С другой – ускоренная евроинтеграция и присоединение к «единой внешней политике ЕС», что как раз такие санкции предполагает.

В ходе кампании требованиями «Студенческого списка» (где самих студентов раз-два и обчёлся) стали борьба с коррупцией, законность и привлечение к ответственности всех виновных (список которых определён безо всякого суда и следствия – это сам Вучич и его соратники). Создатели движения явно по совету политтехнологов из Брюсселя пытались дистанцироваться от идеологических и внешнеполитических споров, однако опыт других стран показывает: коалиции, пришедшие на волне антикоррупционных и прозападных протестов, достаточно быстро полностью переходят на позиции своих кукловодов.

Пока же студенты пытаются изображать из себя чуть ли не друзей России. Они уже выдвинули «дежурного комментатора по российским вопросам» – профессора социологии Белградского университета Йово Бакича (у Вучича подобную роль выполнял лишённый любых полномочий Александр Вулин).

Бакич заверил, будто вводить санкции против России не планируется и что Сербия не собирается отказываться от российских энергоресурсов. Правда, от самой Сербии это особо не зависит: российскую нефть она уже не может импортировать из-за санкций Евросоюза, а с 2028 года странам ЕС будет запрещён транзит российского газа, 100% которого сербские потребители получают через Болгарию.

«Комментатора по Китаю» в «Студенческом списке пока не назначили, хотя сокращение экономического сотрудничества с этой страной – также одно из ключевых требований Брюсселя. Однако символом отношения сторонников победившей оппозиции к Пекину вполне могут служить кадры, на котором «студенты» с озверением топчут плакат, где изображены Вучич, Путин и Си.

Конечно, и «многовекторный» Вучич ранее сдавал позиции. К примеру, он сам и его министры неоднократно заявляли, что Белград может быть вынужден ввести санкции против Москвы, если западное давление станет нестерпимым.

Под предлогом «военной нейтральности» Вучич отменил учения с РФ, Белоруссией и Китаем – однако на сербской земле регулярно проводятся совместные с НАТО манёвры, причём еще и вблизи с Косово. Поставки сербского оружия Киеву уже много лет являются притчей во языцех.

Справедливости ради стоит отметить, что «Студенческий список» действительно поддержали некоторые силы, которые можно условно назвать «сербскими рассерженными патриотами». Вот только никакой реальной власти после выборов они не получат, да и сами ориентированные на Брюссель лидеры «студентов» отзываются о своих попутчиках с нескрываемым пренебрежением, иногда прямо называя их «фашистами».

Кстати, первыми сербских оппозиционеров поздравили с победой власти Черногории. Лишь позже подтянулись еврочиновники.

Радость черногорского режима формально вызвана тем, что лидер «Студенческого списка», 56-летний практикующий кардиолог Илья Срджанович родился в Черногории. Эта бывшая югославская республика, где ещё в 1990 году почти 100% населения считали себя сербами и писали на кириллице, является идеальной для глобалистов моделью экспансии на сербские этнические территории.

Зачем изгонять 250 тысяч сербов, как в Хорватии, или вырезать десятки тысяч сербских семей, как в Боснии, – если можно за 30 лет низвести сербов до уровня нацменьшинства, как это было сделано в Черногории, и заставить их перейти на латиницу? Зачем бороться с партиями оставшихся сербов, если можно дать одному из их лидеров ничего не значащий пост спикера парламента, при этом навесив ответственность за антисербскую политику де-юре властей Черногории?..

Пишу «де-юре властей», потому что де-факто властью в Черногории являются посольства западных стран. Достоянием гласности уже стали несколько случаев, когда черногорские министры узнавали о решениях «своего» Кабмина из сообщений СМИ.

Именно такую модель ЕС будет пытаться построить в Сербии, опираясь на пришедший к власти «Студенческий список». Однако в нём есть не только марионетки Брюсселя. Александр Вучич неоднократно заявлял, что его пытались свергнуть и даже убить представители черногорских криминальных кланов.

Сербский политик из Черногории Милан Кнежевич недавно подтвердил, что «кавачский клан» рассматривал возможность покушения на Вучича в июне 2026 на саммите «ЕС – Западные Балканы».

А вечером 25 октября над штаб-квартирой тесно связанной с «кавачским кланом» компанией «Бемакс» в Подгорице полчаса бушевал праздничный фейерверк. Мне кажется, в России не стоит разделять радость всей этой публики.