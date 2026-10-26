Польский дипломат: «Мы опоздали с возмущениями – героизация бандеровцев зашла уже слишком далеко»

Игорь Шкапа.  
26.10.2026 16:24
  (Мск) , Киев
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Дзен, Конфликт, Кризис, Нацизм, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, Украина


Польские политики долгое время игнорировали проблему героизации бандеровщины на Украине, но теперь осознали. что ситуация зашла слишком далеко.

Об этом в эфире  полькой медиаплатформы Kanał Otwarty заявил известный польский журналист-международник, экс-генконсул в Санкт-Петербурге Гжегож Слюбовски, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Польские политики долгое время игнорировали проблему героизации бандеровщины на Украине, но теперь осознали. что...

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Гость эфира напомнил, что воспевание пособников Гитлера на официальном уровне началось на Украине задолго до нынешних событий – еще во времена Виктора Ющенко.

«И все же мы — как Польша — закрывали на это глаза. Вероятно, потому, что Украина постоянно находилась в конфликте с Россией. […] Долгое время польские политические круги, по-видимому, полагали, что если просто игнорировать проблему, то со временем она разрешится сама собой или сойдет на нет. Сегодня же ситуация совершенно иная.

Польские политики теперь убеждены, что сама по себе проблема не исчезнет, ​​и пытаются оказать давление, чтобы заставить украинцев отказаться от подобных решений», – отметил дипломат.

При этом он признает, что Западная Украина просто напичкана памятниками бандеровцамам и улицами, названными в их честь.

«Ситуация зашла очень далеко. И, как я уже говорил, пожалуй, больше всего беспокоит то, что в это вовлечен практически весь украинский политический класс. Если в Польше весь политический класс — от премьер-министра Туска до президентского окружения и других сил — выступает против этого крайне резко и решительно, то на Украине ситуация прямо противоположная. Иными словами, этого как будто никто не замечает», – резюмировал Слюбовски.

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