Как правильно арендовать авто для поездок с маленьким ребенком?

22.03.2019

Во время путешествий, отдыха не всегда есть возможность иметь под рукой свой автомобиль. Либо же предстоят длительные поездки, а своя машина в ремонте или еще только предстоит покупка. Существует достаточное количество причин, когда автомобиль нужен срочно, и он предназначается для поездок с маленьким ребенком. В этом случае здесь предложены различные варианты для проката автомобиля по всему миру.

Критерии аренды авто для путешествий с ребенком

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Законы обязывают граждан, которые перевозят в автомобиле маленьких детей должны установить в салоне детское автокресло, соответствующее нормам Европейской экономической комиссии.

Существует три типа сидений:

-для конкретного транспортного средства, то есть этот вид автокресла предназначен для определенного автомобиля и под него обязательно отведено место в соответствующем списке инструкции по установке автомобильного кресла;

-полууниверсальные, в которых помимо стандартных применяются дополнительные крепежные средства, исходя из особенностей конструкции автомобильного салона;

универсальные – используются во всех транспортных средствах.

Поэтому перед тем, как взять в аренду автомобиль, необходимо обязательно указать на наличие специальных сидений для детей и их количество. Исключениями являются случаи, если установка требуемых кресел невозможна или автомобиль двухместный.

Перед началом поездки на арендованном автомобиле следует убедиться, что автокресло закреплено достаточно прочно. Нельзя устанавливать кресло лицом против хода движения на пассажирское сидение, которое оснащено подушкой безопасности.

Правила перевозки детей

Для перевозки детей в автомобилях существуют жесткие требования и правила. Запрещена перевозка без применения специальных удерживающих систем, которые крепятся соответственно росту и весу ребенка. Для большинства стран характерно обязательное применение детского автомобильного кресла до 12 лет или 150 сантиметров роста. Также дети не должны оставаться в машине одни, без взрослых, даже на короткое время. До четырех лет рекомендовано возить малышей против хода движения.

В зависимости от возраста и веса маленьких пассажиров автомобильные кресла делятся на группы:

«0» – до одного года и весом до десяти килограммов, наличие внутренних ремней безопасности;

«0+» – предполагает вес ребенка до тринадцати килограмм и сидение устанавливается лицом против хода автомобиля;

«1» – устанавливаются для пассажиров от одного года и весом 9-18 кг;

«2» – предназначены автокресла для детей постарше, от трех до семи лет, регулируется высота спинки;

«3» – используют для детей до 12 лет и имеют большее количество дополнительных опций, отсоединяющую спинку, ограничитель верхней лямки автомобильного ремня.

Аренда машины с детским креслом гарантирует безопасность передвижения маленького пассажира.

3 самых опасных места в салоне машины

По статистке Всемирной организации здравоохранения самым опасным местом считается сидение возле водителя. Оно потенциально близкое к удару при ДТП.

Категорически запрещается возить ребенка на руках у взрослого. Ведь при столкновении даже на небольшой скорости масса ребенка увеличивается в десятки раз и удержать его крайне сложно, вследствие чего увеличивается вероятность травматизма.

Небезопасным указывают место в салоне авто сзади посредине. Не все эти кресла имеют ремни безопасности, поэтому процент получить увечье при аварии достаточно высок.

При боковых столкновениях во время маневров левого поворота подвергается опасности пассажир, который сидит сзади за передним пассажирским сидением.

Чтобы поездка на автомобиле была максимально безопасной, обязательно следует взрослым пристегиваться ремнями безопасности, а детей перевозить в специально оборудованных автомобильных креслах.