Карасёв призывает к контрнаступлению, иначе референдумы и потери Киевом территорий

10.08.2022  20:08 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Если ВФУ не пойдут в контрнаступление, и в Херсонской и Запорожской областях состоятся референдумы, то процесс потери этих территорий станет необратимым.

Об этом эфире YouTube-канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если ВФУ не пойдут в контрнаступление, и в Херсонской и Запорожской областях состоятся референдумы,...

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«Если всё-таки эта история с референдумом состоится, тогда процесс может стать необратимым, с потерей территорий, либо надо тогда готовить большое контрнаступление.

Но мы должны учитывать, что это будет новый этап войны. Это будет ещё большая война. А не только там, фронт большой, но ожесточённые бои идут пока только в Донбассе. Там, где Бахмут (Артёмовск – ред.), Светлогорск, там ещё продираются к Краматорску и Славянску, под Харьковом там где-то. Всё, большое контрнаступление. А мы не знаем, что там дальше», – резюмировал Карасёв.

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