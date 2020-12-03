Киевляне разочаровали белорусских «змагаров», поддержав Лукашенко

03.12.2020, Киев, Максим Карпенко

Киевляне разочаровали белорусских «змагаров», которые отправились в украинскую столицу, чтобы выяснить отношение ее жителей к президенту соседней республики Александру Лукашенко.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», авторы белорусского интернет-канала «ОГП-ТВ», обвязавшись красно-белым флагом белорусских коллаборантов, спрашивали мнение прохожих.

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За 25 минут ролика отзывы поделились примерно поровну. Примечательно, что жители столицы в целом хорошо относятся к главе белорусского государства, но не хотели бы его видеть в руководстве собственного государства.

– Вы слышали про такого дядьку, как Александр Лукашенко?

– Да, президент.

– Как он у вас, симпатии вызывает или наоборот, так себе?

– Да, да.

– Если бы в Украину его, вы бы желали себе такого политика?

– Ну, если бы это было раньше. Сейчас я не знаю, какой он… Не зря же люди вышли на улицы и до сих пор там недовольство. А раньше он там, хорошо жили, белорусы лучше нас жили, – рассказал один из прохожих престарелого возраста.

Другой опрошенный живет на границе с Белоруссией, хотел бы его видеть лидером своей страны, но тут же засомневался, когда «змагар» стал пугать его ужасами современной республики:

– Молодец.

– Крепкий парень?

– Да. Я уважаю его.

– А если бы к вам такого вот сейчас?

– Надо.

– А почему, что бы он тут вам сделал?

– Во-первых, все это бл…ство, которое сидит там…

– Навел бы порядок?

– Да.

– Смотрите, вот у нас вы вышли на улицу, к вам подъезжает автомобильчик, останавливается и вас забирает, и везут. Потом заводит в РОВД, и головой прямо там, в унитаз головой. А вы говорите: «А я просто так вышел, а я вышел покурить просто, а я в магазин вышел». А они говорят: «Слушай, потом разберемся, у нас тут порядок мы устанавливаем».

– Ну, с одной стороны да, я согласен.

– То есть, в унитаз головой вы не хотите?

– Нет, конечно.

– А вот так бывает, особенно сейчас.

– В наше время я не удивляюсь.

Удивил белорусского майданщика молодой прохожий, который заявил, что был в белорусском Бресте, восхищается политикой Лукашенко и является поклонником сталинизма:

– Восхищаюсь. Я, кстати, был в Бресте. Мне так понравилась история этой крепости.

– А чем он вас привлекает так?

– Меня он привлекает тем, что он выбрал курс, либо помогли выбрать, и он не меняется. Понимаете, о чем я? Политика меняет людей. Я сторонник жесткой руки, сталинизма… Я не сказал бы, что я за Сталина. Я сказал, что политика Сталина… Я о том, что если я прихожу в политику и говорю: «Я плохой человек», и я придерживаюсь этого курса, или я говорю: «Я хороший человек», придерживаюсь этого курса. А не так, что я прихожу и говорю: «Я хороший человек», а сам делаю плохие вещи. Я о марионетках, понимаете? Я приехал в Брест и был восхищен порядком…