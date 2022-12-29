Киевский политолог призвал отказаться от «переможных» лозунгов и перейти к экономике войны

Украина должна перестать заниматься шапкозакидательством и заявлять, что исход войны уже предопределен, поскольку Россия перестраивает свою экономику, налаживает массовый выпуск вооружений и мобилизуется.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил объявленный Следкомом в рохыск за призывы убивать российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«У нас, по-прежнему, эти все шапкозакидательские настроения, что уже в следующем году будем в Крыму купаться или вот-вот зайдем, вопрос выхода на границы 91-го года как будто уже не стоит, это уже априори – мы уже победили, потому что правда за нами, с нами американцы и все остальное. Но я очень далек от этих шапозакидательских настроений, и я считаю, что мы не должны заниматься самообманом. 15 лет последних я об этом говорил, что самообман – это путь к страданиям и серьезным проблемам. поэтому будущее наше не предопределено, наш успех не предопределен, наш успех – это продукт наших организационных усилий», – сказал эксперт.

«На внутреннем фронте, в тылу, с точки зрения реорганизации государства и экономики под задачи войны мы потерпели полный крах, потому что мы не делаем усилия, которые характеризуют состояние нашего государства как находящегося в состоянии войны. Россия сейчас, после того, как начала мобилизацию не только в армии, но и в экономике, она разворачивает экономику военного времени. У них заводы военные работают в три смены. Они делают, возможно, плохую технику, возможно, эта техника какая-то отстающая, в своем развитии от современных западных образцов, морально устаревшая, но, поймите, они ее делают и будут делать в возрастающем масштабе до того момента, пока не наступит либо поражение их, либо поражение наше», – добавил политолог.

Он убежден, что Украина должна делать аналогичные вещи.

«То есть мы должны переводить экономику в военное русло, наши заводы военные должны работать в три смены, а не непонятно как, мы не должны думать, что западные союзники все решат за нас, потому что мы видим, что у западных союзников своя повестка, и они не находятся в состоянии войны», – заявил Романенко.