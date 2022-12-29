Киевский юрист: Народ России хочет воевать до победы

Военные и простые граждане России ненавидят всех инициаторов всякого рода «договорняков» и стараются всеми силами помогать армии, поскольку едины в одном мнении, что поражение в этой войне будет означать смерть всей страны и кровавую баню.

Об этом в эфире телеканала «Белта» заявила находящаяся в Донецке киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Народ, как оказалось, хочет воевать и хочет победы, именно победы, и глубоко презирает олигархов, барыг и чинуш, которые хотят до сих пор с кем-то там мутить договорняки, и возмущается изо всех сил и по полной программе. То есть до народа дошло скорее, что поражение влечёт за собой смерть всей страны и кровавую ужасть. А некоторые невменяемые политиканы, чинуши, бюрократы и бизнесмены-барыги до сих пор надеются договориться и пропетлять. Степень их невменяемости народ поражает от всей души, и народ своё веское слово говорит. Не говоря уже о военных, которые повязаны кровью и которые совершенно не собираются попускаться, хотят победы и только победы. Они-то знают, с кем они там воюют. Они берут в плен всех мыслимых и немыслимых наёмников со всех самых отдалённых стран. Естественно, допрашивают их и узнают, что там к чему и как. То есть военные на поле боя прекрасно понимают, с кем и за что они воюют», – сказала Монтян.

При этом, по её словам, простые российские граждане в основной своей массе стараются помочь армии, чего не скажешь о богачах.

«К сожалению, товарищи из списка «Forbes» категорически помогать не хотят. Хотя есть бизнесмены, которые тоже там в каких-то списках, довольно богатые, они помогают втихаря, не светясь, и говорят, что не сдавайте нас ни в коем случае, а то нас загонят под санкции», – рассказала адвокат.

Ведущий удивился, что эти богатеи не под санкциями.

«Не под санкциями те, кто не критичен для Запада. Запад же тоже особо себе во вред действовать не будет, – объяснила Монтян. – Есть бизнес, который им критичен и который пока им нужен. Поэтому таких людей они пока под санкции не загоняют. И некоторые бизнесмены, и очень богатые, тоже вовлечены и занимаются чем-то целевым, технологическим».

Она добавила, что помогает ВС РФ именно та часть населения, которая понимает, что поражение будет означать «проигрыш всей страны и кровавое месиво».

«И эти люди, все, от пенсионеров, которые перечисляют 50 рублей, до бизнесменов, которые перечисляют по 50 и по 500 миллионов, все в едином порыве стараются что-то делать. Естественно, не обходится без плохишей, которые мешают людям помогать фронту и тылу. Посмотрим, как будут идти эти процессы, в принципе, надеемся на лучшее», – подытожила киевлянка.