Китай не пойдет против России – экс-советник Кучмы

Президент Франции Эммануэль Макрон не сможет убедить китайского лидера Си Цзиньпина поссориться с Владимиром Путиным и всей Россией.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил бывший советник президента Украины, политический и экономический эксперт Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Глупости говорят, что Си Цзиньпин вот сейчас поедет, Макрон его будет уговаривать. Что вы говорите, о чём можно уговаривать? Макрон тогда должен Си Цзиньпину перекрыть минимум 500 миллиардов долларов прибыли, это минимум, я думаю, до триллиона, если сесть посчитать, которые Китай имеет сейчас от того, что Путин чрезвычайно в нем нуждается. Может ему Франция это перекрыть? Нет, не может. А если не может, имел ввиду он этого Макрона, потому что если он идет на Макрона, то он теряет Путина. А Путина он никак терять не может, ну никак ему невозможно потерять», – сказал Соскин.