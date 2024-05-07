Китай не пойдет против России – экс-советник Кучмы

Вадим Москаленко.  
07.05.2024 15:58
  (Мск) , Киев
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Дзен, Китай, Политика, Россия


Президент Франции Эммануэль Макрон не сможет убедить китайского лидера Си Цзиньпина поссориться с Владимиром Путиным и всей Россией.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил бывший советник президента Украины, политический и экономический эксперт Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Франции Эммануэль Макрон не сможет убедить китайского лидера Си Цзиньпина поссориться с Владимиром...

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«Глупости говорят, что Си Цзиньпин вот сейчас поедет, Макрон его будет уговаривать. Что вы говорите, о чём можно уговаривать? Макрон тогда должен Си Цзиньпину перекрыть минимум 500 миллиардов долларов прибыли, это минимум, я думаю, до триллиона, если сесть посчитать, которые Китай имеет сейчас от того, что Путин чрезвычайно в нем нуждается. Может ему Франция это перекрыть? Нет, не может. А если не может, имел ввиду он этого Макрона, потому что если он идет на Макрона, то он теряет Путина. А Путина он никак терять не может, ну никак ему невозможно потерять», – сказал Соскин.

«Поэтому да, он улыбнется, пообещает, все там скажет, да, давай будем торговать, я тебя уважаю, ты меня уважаешь, все классно, давай Олимпиада, трали-вали, все нормально. Но речь будет одна: никакого перемирия на Олимпиаду не будет», – добавил политолог.

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