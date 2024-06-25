Коц: Хватит «ударов возмездия» – надо бить по Украине системно

Россия ежедневно наносит по ВСУ и украинской инфраструктуре столько ударов, сколько Киев не делает по РФ за месяц.

Об этом в своём видеоблоге заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не сторонник того, чтобы действовать в ответ, работа должна быть системная, вне зависимости от того, что делает противник. А так… такое ощущение, что мы идём на поводу повестки противника. Он ударил по пляжу – ага, надо что-то сделать в ответ, ударил по НПЗ – надо что-то в ответ… по какому-то заводу. Не надо ударять в ответ, надо бить системно на то, чтобы у противника было как можно меньше ресурсов и промышленных возможностей. Наверняка что-то будет, что-то назовут ударами возмездия, но я против ударов возмездия. Удары возмездия должны быть ежедневной рутиной. Но по территории Украины мы бьём ежедневно», – сказал Коц.

Тем не менее, в ходе эфира он обратил внимание на комментарии, вроде: «сколько можно сглатывать красные линии?».

«Не люблю этот тон – «мы сглатываем», «мы пропускаем». Мы ежедневно наносим столько ударов, сколько Украина нам за месяц не наносит. Я бы не назвал это позицией какого-то терпилы. Мы реально наносим на порядки больше урона. Недавно в Киеве семь часов нет электричества, на два часа подают, потом семь часов нет, на два подают. В Белгороде и Донецке такого нет. Им значительно тяжелее, но, конечно, нам хочется, чтобы у нас таких проблем не было, но это война, противник серьёзный, противник эволюционирует. Тут не избежать каких-то серьёзных ударов. Вместе с тем, мне кажется, надо отходить от практики пустых угроз, когда после каждой оплеухи мы оставляем за собой право на какие-то ответы. Не надо говорить, надо делать. А делаем мы ежедневно», – ответил военкор.