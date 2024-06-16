Командир авиагруппы ВСУ: «Западные дроны абсолютно непригодны для фронта»

Украине нужно рассчитывать на себя и не стоит надеяться на западных производителей беспилотников, поскольку их продукцией можно разве что гонять бандитов, тогда как русские давно наладили серийное производство дронов.

Об этом на канале «Новости. Live» заявил командир инженерно-авиационной группы спецназа «Крылья Омеги» ВСУ с позывным «Айрон», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень большая часть западного беспилотного вооружения не готова к войне такой интенсивности и мощности, как у нас. Мы общались с очень многими западными производителями, они нам презентовали свои беспилотные системы – они абсолютно не готовы для нашего фронта. Они готовы там, где нет РЭБа, где нет средств противодействия. Как говорится, за бандитами погоняться. Да, классные образцы вооружений, очень удобные, кнопку нажал – оно полетело, системы наведения, но абсолютно не для нашего фронта», – рассказал «Айрон».

В то же время, по его словам, у русских производство собственных дронов поставлено на конвейер.

«Всегда, когда нам попадаются трофейные дроны, которые не взорвались и т.д., они всегда такие стандартизированные. Моё мнение, Россия – диктаторская страна, и у них некоторые процессы происходят немного быстрее. Вот, они приняли решение – мы должны делать дроны, и там всё – или тебя расстреляют, или ты будешь это делать. И у них этот процесс запускается быстрее. Когда мы сами разбирали гранаты, чтобы их адаптировать под сброс с «мавика», московитам уже приезжали в ящиках готовые гранаты под сброс. И это было очень быстро. Точно так же – с дронами. Мы находили прям серийные образцы. Не знаю, может, это не министерство их преступной обороны, но именно заводское производство у них мощнее», – пожаловался ВСУшник.