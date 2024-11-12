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В начале СВО против России воевали прожжённые бандеровцы, которых могла исправить лишь могила. Теперь же на фронте преобладают насильно мобилизованные, предпочитающие смерти плен.

Об этом на канале газеты «Союзное вече» заявил командир спецназа «Ахмат» генерал Апти Алаудинов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы начинали СВО, против нас воевали прожжённые бандеровцы, реально люди, которые имеют какую-то деформацию непосредственно в направлении национализма, ненависти к России и русским. Их готовили на протяжении восьми лет. Они реально были настолько накачаны этой идеологией борьбы против «русни», что их исправить, остановить было невозможно – только могила могла их исправить. Сегодня любой человек может увидеть тысячи роликов, где мужиков на Украине просто как собак отлавливают ТЦКшники и насильно закидывают на войну, чтобы они, как изначально и закладывалось в политике как Америки, так и просроченного Зеленского, воевать до последнего украинца», – сказал Алаудинов.

«Понятное дело, что этот контингент, который попадает на войну буквально через месяц после того, как его отловили, как собаку, не особо горит желанием умирать за Украину, не особо горит желанием воевать. Да, они вынуждены из-за разных обстоятельств находиться на передовой, но при малейшей возможности они абсолютно спокойно сдаются в плен. Даже те националистические подразделения, которые мы до сих пор знали – «Айдар», «Азов», абсолютно спокойно сдаются в плен, если у них есть возможность. У нас на данный момент в плену находится достаточное количество «айдаровцев» и «азовцев»,– рассказал генерал.