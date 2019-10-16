Косовские террористы передумали вступать в Интерпол

16.10.2019, Москва, Елена Острякова

Непризнанное государство Косово не будет претендовать на прием в Интерпол, пока не сформирует новое «правительство».

Об этом сообщает StarTribune, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Покидающий свой пост «премьер-министр» Рамуш Харадинай направил письмо с просьбой отложить рассмотрения заявки о приеме до следующего года в адрес Генеральной Ассамблеи международной правоохранительной организации, которое открылось во вторник в Сантьяго, Чили.

Заявление Косово о присоединении к Интерполу провалилось в прошлом году после того, как Сербия лоббировала против другой балканской страны, которая в результате голосования существующих членов не получила требуемого одобрения двух третей.

Правительство Косово в отместку ввело 100-процентный тариф на сербский импорт. Тариф является одним из вопросов, которые загнали в тупик переговоры при содействии Европейского Союза по нормализации отношений между Белградом и Приштиной.

Ранее косовская газета «Коха Диторе» сообщила, что местные чиновники получили сообщение от международного сообщества о том, что непризнанное государство не может вступить в Интерпол в этом году. Однако Чили, не признающее независимость Косово, была вынуждена послать в Приштину приглашение на ассамблею под давлением Запада.

В Сербии считают, что возможный допуск непризнанной страны приведет к политизации этой профессиональной полицейской организации, Одним из последствий станет выдача ордеров Интерпола на основании политических, а не полицейских критериев на людей, которые защищали Сербию во время конфликта в Косово.

Прошлогодняя попытка Приштины стать полноправным членом Интерпола оказалась безуспешной, поскольку эта инициатива не получила необходимого большинства голосов.

Кроме того, в Сербии обращают внимание, что на руках косовских боевиков кровь мирных граждан.

Надпись на растяжке в Белграде: «Албанские террористы Армии освобождения Косово убивали гражданских, а сейчас они хотят стать членами Интерпола».