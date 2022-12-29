Крупные российские компании продолжают игнорировать Крым – социолог

Санкционное давление в уходящем году распространилось на всю Российскую Федерацию, но, тем не менее, отечественные компании продолжают обходить Крым стороной и даже не делают доставку из своих онлайн магазинов.

Крым и Севастополь по-прежнему в ущербном положении по уровню цен, по экономическому развитию, отметила на пресс-конференции в Симферополе руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог Наталья Киселева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Здесь есть ряд причин, как субъективного, так объективного характера. К объективным можно отнести наше историческое прошлое – то, что у нас другой уровень был при вхождении в РФ, чем в остальной России. Понятно, что федеральный центр предпринял огромные усилия для выравнивания и интеграции Крыма, и Севастополя в экономическое пространство. Политически очень быстро интегрировались, потому что мы из него не выходили. А с экономикой было больше проблем, – отметила она. – Второе – это географический фактор, наше полуостровное положение. Крым, фактически – остров, и этот географический фактор был преодолён со строительством Крымского моста. Но в этом году у нас произошёл теракт, и эту связующую нить, к счастью, не удалось уничтожить полностью. Но, тем не менее, определённый урон был нанесён, у нас произошли какие-то изменения потоков поступающих товаров. Изменения произошли в ценовой характеристике, потому что проверки товаров занимают больше затрат, чем в другие регионы – это объективные факторы, с которыми, естественно, следует бороться, предпринимать усилия в экономической политике».

Политика российских производителей, игнорирующих возможность поставлять в Крым свои товары, уже несколько противоречит политике суверенитета РФ. И если бы Крым еще в 2015-16 годах реализовал планы по созданию продовольственных хабов на полуострове, чтобы не зависеть от промежуточных поставок, теракт на Крымском мосту не имел бы столь серьезного влияния, считает социолог.

«Я могу сказать, что если мы посмотрим на индекс потребительских цен на продовольственные товары, то в прошлом году в Южном федеральном округе Севастополь занимал 1 место, а сейчас Крым. Значит Крым где-то не доработал, значит в Севастополе удалось изменить ситуацию в лучшую сторону, а у нас не удалось, или, по крайней мере, не удалось в той степени, в которой нужно было предпринимать эти усилия, – указала Киселева. – Если говорить о прогнозах на следующий год, то, я считаю, что нам не хватает логистических центров, чтобы мы не зависели от временных поставок. У нас должны быть созданы условия для хранения товаров, а они до сих пор не созданы. Есть эти проекты, но они все время откладываются или не реализованы. Таким образом, надо обратить внимание, извлекать уроки из того, что есть, с чем мы сталкиваемся. И к нам так и не пришли, к сожалению, какие-то крупные компании. Несмотря на то, что мы теперь все оказались под санкциями, некоторые компании до сих пор игнорируют Крым. Могу рассказать собственный пример. Мне звонят из «Ростелекома», предлагают свои услуги, акции. Девушка говорит быстро, привлекает потребителей. И при этом в конце задаёт вопрос: в каком вы городе проживаете? Я просто назвала – Крым. «Ой, да извините. Для вас у нас ничего нет». Единичный случай. Но это субъективные факторы, которые влияют на социально-экономическое положение в Крыму».