Лобода заявила, что на ее концертах не будет сторонников Путина

Украинская певица Светлана Лобода, которая еще недавно подвергалась нападкам националистов из-за концертов в Москве, заявила, что стала патриоткой и не ездит на концерты к людям, поддерживающим президента России.

В эфире видеоблога «Гвозди», который ведет израильский пропагандист Арик Нудельман, Лобода призналась, что жила в России до начала спецоперации со всей своей семьей.

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«Сейчас все, что происходит, меня очень глубоко трогает, и я испытываю очень много боли от этого. С 24-го февраля, когда я находилась в Москве, и моя семья была там, ко мне пришла няня ночью, сказала, что началась война, и я не могла в это поверить. Я вообще человек стержневой, с сильным характером – все люди, которые мои друзья, мои знакомые, мои родственники, они знают, что всегда могут на меня положиться, потому что весь мой коллектив из Украины, вся моя команда – музыканты, танцоры, клипмейкер Алан Бадоев, который сейчас в Украине, люди, которые писали сценарии, люди, которые монтировали – вся абсолютно моя команда, она базировалась и работала в Украине. Приезжала со мной, работала в России или в тех точках, странах, где я гастролировала. И 24-го февраля, ночью, когда это произошло, я впервые за все эти годы почувствовала, что я такой маленький ребенок, я была такая перепуганная, ходила по комнате и не могла себя никуда деть, не знала, что делать. Мне звонил телефон, я поднимала трубку и понимала, что не могу связать даже пары слов, потому что то, что я почувствовала, испытала, я очень чувствительный человек, и я поняла, что это все, это конец. Вот здесь – это точка невозврата, что сейчас нужно решать. Я сразу попросила няню собирать вещи, говорю: мы уезжаем. Если началась война, мы уезжаем, мы по-другому не можем рассматривать», – заявила Лобода.

Певица также исключила участие в ее концертах зрителей, которые поддерживают спецоперацию и российскую власть:

«Они не приходят ко мне, это невозможно. Моя позиция настолько очевидна, я ее говорю ежедневно у себя в сторис, в постах. Человек, который поддерживает Путина, не может прийти на мой концерт, это странно, как и заказать сегодня мой концерт».

Также Лобода заявила, что продолжит петь на русском языке, хоть и включила в свой репертуар песни на украинском и английском:

«В Латвии, в Риге снимали с рижскими актерами, латвийскими. Конечно, многие вопросы по поводу русского языка: «Почему вы поете на русском языке?». В основном, боты, когда заходишь на страницу. Я говорю, что давно отвечала на этот вопрос. Я всю жизнь говорю на русском языке, моя семья говорит на русском языке, и русский язык не принадлежит русской власти. Гигантское количество людей по всему миру русскоязычных – в Казахстане, Армении, Грузии, Израиле говорят на русском языке, и будут продолжать на русском языке говорить, потому что они говорят на нем всю жизнь. У меня есть свой всегда ответ – я буду петь песни на русском, на украинском, обязательно на украинском, мне очень нравится сейчас песни, которые приходят мне на украинском языке, и в альбоме, который я собираюсь выпустить в феврале… Вполне возможно, я успею записать еще пару песен на английском языке».

В конце эфира певица объявила себя украинской патриоткой:

«Я не могу сказать, что я была до 24-го числа патриотом своей страны, я так не говорила никогда, я даже не знала, что такое патриотизм. Но сейчас я чувствую, что я патриот своей страны. Во мне это так выросло сильно, во мне это растет с каждым днем. И я очень горжусь тем, что я украинка».