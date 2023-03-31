Лукашенко анонсировал уход на покой и тут же опроверг сам себя

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что не держится за власть.

Об этом он заявил сегодня, зачитывая послание к белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Многие говорят, что Лукашенко эту конституцию (новая редакция – ред.) сделал под себя. Извините, не я ее делал. Я не вмешивался в этот процесс, хотя предложения исходили от меня. Конституционная комиссия работала публично, поэтому не надо упрекать. Но, даже если исходить из этого, поверьте, мой век заканчивается. Никакие конституции я под себя делать не буду. Поэтому не думайте, что я, уцепившись в это кресло, держусь за эту власть. Абсолютно искренне об этом говорю», – сказал Лукашенко.

При этом зразу вслед за этим он заявил противоположное.

«Вы видите, какие обстоятельства. И многие хотели бы, чтобы Лукашенко не было. А раз они хотят, чтоб меня не было, значит, надо делать наоборот. Это мой принцип», – сказал Лукашенко.

Зал отреагировал на эту реплику аплодисментами.

«Вы меня не поняли. Это не значит, что я из-за обстоятельств буду держаться за эту должность. Нет, нет, и еще раз нет. Я думаю о будущем. Я больше всех понимаю, что, если не будет Лукашенко, то его детей будут давить со всех сторон. Возможно, и внутри появятся такие, которым чего-то не нравится, и будут доставать через детей. А это для меня неприемлемо. Будут давить и травить и ваших детей, особенно тех, кто стоял рядом в 2020 году (Беломайдан – ред.). Будут издеваться над людьми в погонах, которые сегодня обеспечивают нашу безопасность. Я думаю об этом, а не о какой-то дешевке», – сказал Лукашенко.

Он допустил, что его сменит на посту человек, который будет проводить другую политику.

«Придет новый человек. Кто он будет? Ой, как будут красиво вам говорить они, как обещать. Сахар и гречневую крупу привезут под выборы. А что будет, когда их изберут, мы не знаем. Поэтому нам надо обезопасить тех патриотов, которые хотят жить в этой стране. Вы решите, кто будет президентом, но я наелся. До последних своих дней в этой должности (я умирать не собираюсь) я буду работать и никогда не буду хромой уткой. У меня достаточно полномочий, чтобы защитить свою страну. Мои дети президентами не будут, но мы своих завоеваний не отдадим», – сказал Лукашенко.