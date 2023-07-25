Львовские военкомы устроили мордобой среди белого дня

Игорь Шкапа.  
25.07.2023 10:19
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Галичина, Дзен, Львов, Мобилизация, Произвол, Происшествия, Сюжет дня, Украина


На Украине продолжается насильственная мобилизация, но при этом в обществе нарастает сопротивление.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствует опубликованный в соцсетях видеоролик с улиц Львова.

На Украине продолжается насильственная мобилизация, но при этом в обществе нарастает сопротивление. Об этом,...

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Можно увидеть, как мужчина на повышенных тонах спорит с человеком в военной форме из ТЦК, как теперь называются на Украине военкоматы.

После этого военный сильно бьет кулаком мужчине в лицо.

Впрочем, тот в долгу не остался и нанес ответный удар, после чего коллеги пришли на помощь военнослужащему и начали избивать мужчину.

Примечательна реакция местных жителей.

«Вы не имеете права!», – можно услышать на ролике женский голос.

В итоге вмешавшиеся люди смогли отбить пострадавшего.

Кроме того, на Украине повестки в армию запросто получают люди с инвалидностью.

На ролике выше мать одного из мобилизованных пришла в военкомат с документами, подтверждающими инвалидность ее сына с детства, на что ей посоветовали обращаться в суд.

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