Львовские военкомы устроили мордобой среди белого дня
На Украине продолжается насильственная мобилизация, но при этом в обществе нарастает сопротивление.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствует опубликованный в соцсетях видеоролик с улиц Львова.
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Можно увидеть, как мужчина на повышенных тонах спорит с человеком в военной форме из ТЦК, как теперь называются на Украине военкоматы.
После этого военный сильно бьет кулаком мужчине в лицо.
Впрочем, тот в долгу не остался и нанес ответный удар, после чего коллеги пришли на помощь военнослужащему и начали избивать мужчину.
Примечательна реакция местных жителей.
«Вы не имеете права!», – можно услышать на ролике женский голос.
В итоге вмешавшиеся люди смогли отбить пострадавшего.
Кроме того, на Украине повестки в армию запросто получают люди с инвалидностью.
На ролике выше мать одного из мобилизованных пришла в военкомат с документами, подтверждающими инвалидность ее сына с детства, на что ей посоветовали обращаться в суд.
Спасибо!
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