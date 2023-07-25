Львовские военкомы устроили мордобой среди белого дня

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине продолжается насильственная мобилизация, но при этом в обществе нарастает сопротивление.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствует опубликованный в соцсетях видеоролик с улиц Львова.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Можно увидеть, как мужчина на повышенных тонах спорит с человеком в военной форме из ТЦК, как теперь называются на Украине военкоматы.

После этого военный сильно бьет кулаком мужчине в лицо.

Впрочем, тот в долгу не остался и нанес ответный удар, после чего коллеги пришли на помощь военнослужащему и начали избивать мужчину.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Примечательна реакция местных жителей.

«Вы не имеете права!», – можно услышать на ролике женский голос.

В итоге вмешавшиеся люди смогли отбить пострадавшего.

Кроме того, на Украине повестки в армию запросто получают люди с инвалидностью.

На ролике выше мать одного из мобилизованных пришла в военкомат с документами, подтверждающими инвалидность ее сына с детства, на что ей посоветовали обращаться в суд.