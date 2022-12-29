Молдаване шокированы: Санду запрещает им поставлять яблоки в Россию

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Молдавское Агентство безопасности пищевых продуктов экспорта не выдает фермерам сертификаты на вывоз продукции в Россию, несмотря на то, что Россельхознадзор принял решение о снятии запрета на ввоз яблок в отношении 53 компаний из Молдовы.

90% своих яблок Молдова традиционно поставляла в РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Однако объемы экспорта в Россию снизились за последние четыре года с 250 тыс. тонн в 2019 году до 160 тыс. тонн – на начало декабря 2022 года. Кишинев пытается диверсифицировать поставки своих фруктов на рынки Ливии, Малайзии, Армении, Болгарии, и даже в Германию и Финляндию, но объёмы не соизмеримы с российским рынком.

«Эти объемы поставлять на европейский рынок мы никогда не сможем. Если мы не вернемся полноценно на российский рынок, то эти фермерские предприятия просто закроются, и люди окажутся без работы», – сказал руководитель Молдавско-российского делового союза, экс-президент страны Игорь Додон.

Позиция молдавской власти возмутила лидера движения «Народный союз Гагаузии» Виктора Петрова.

«Явно прослеживается и геополитическая составляющая проблемы: видимо, руководству Молдовы поставлена задача максимально отдалить страну от любых экономических связей с Россией. Представители Гагаузии шокированы действиями молдавских властей», – сказал Петров.

«А вы видели хоть одну страну в мире, где правительство блокировало бы экспорт своей продукции? Где власти делали бы всё, чтобы фермеры не могли продать свою продукцию? Потери фермеров – сотни миллионов! Эти кретины добивают сельское хозяйство в угоду крупным западным агрохолдингам. Всё это мило называется евроинтеграцией, то есть отказом от российского рынка, без приобретения западного!», – написал в своем ТГ-канале депутат молдавского парламента Богдан Цырдя.

«Власть стремится стать частью каких-то геополитических игр и исключить традиционные коммерческие связи со стратегическим партнером РФ. Это некорректно и неразумно. Я не понимаю, почему наша власть исключает диалог с этой страной», – недоумевает лидер движения «Потомки Штефана» Дмитрий Ройбу.

Российский политолог Александр Носович уверен, что такая политика будет стоить президентства Майи Санду.

«Но нет, значит нет – настаивать не будем. Не имеет молдавская власть никакого отношения к расширению молдавского экспорта. Сама это категорически опровергает. Так и запишем. Ирония политики в том, что именно способность договариваться с Россией ставится молдавскими избирателями ключевым критерием эффективности молдавских политиков. Потому что Европа Европой, а от России никуда не уйти. Так команда Санду в итоге и проиграет, потому что отрицает саму возможность разговора с Россией», – написал Носович.