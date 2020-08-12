На границе с Крымом местные отлупили приезжих бандеровцев

12.08.2020, Херсон, Игорь Шаповалов

Два брата-националиста Владимир и Руслан Кошовенко, приехав на отдых из Киева в городок Геническ на границе с Крымом, были поколочены местными жителями за то, что носили прически-«оселедцы», демонстративно говорили на украинском языке и ругали «аборигенов» за отсутствие патриотизма.

Владимир Кошовенко поделился впечатлениями от Геническа в своем блоге, призвав украинских патриотов перед поездкой сюда на отдых вооружаться, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проходишь такой красавчик с чубом на голове, разговариваешь на родном соловьином, а не на кацапском, и ловишь взгляды посторонних – то ли населения, то ли туристов. Словно ты какой-то враг, чужак в родной стране», – написал Кошовенко, подчеркивая, что заметил у местной молодежи «ненависть ко всему проукраинскому, к Украине».

«Рекомендую всем кто будет ехать в такие места брать с собой средства защиты, такие как пистолет или газовый баллончик. Может, так вы обезопасите себя от пророссийского населения», – предостерегает Кошовенко.

В частности, братья возмутились тем фактом, что в местном отделении украинского банка их отказались обслуживать на мове. Также они сообщили, что вечером возле одного из ночных клубов их избили неизвестные, и братья написали заявление в отделении полиции.

Часть конфликтной ситуации была зафиксирована на мобильник. Один из местных жителей на повышенных тонах объяснил братьях, что думает о них самих и проводимой Киевом политике.

«Страна наша еб*ная – з*лупа, президент наш – з*лупа, наш закон – з*лупа, наша еб*ная Украина – з*лупа. Все эти хохлы, которые воюют в АТО – з*лупы, тупорылые долб**бы, которые х*ярятся между собой. Вот я выхожу в АТО, кричу: «Я украинец», а он кричит: «Я россиянин», и мы х*яримся. А жили всю жизнь вместе.

Мы – что украинцы, что россияне, что белорусы – мы один народ. Мы выросли с этого. А то, что нас политики губят, Порошенко это еб*ный и другие – я их в рот еб*л. Буду умирать – обвяжу себя гранатами, и подорву Раду, все этих пидорасов, всё это АТО еб*ное. Все эти ваши Бандера, или кто там у вас, Кривобок, Кривошейка – в рот я его еб*л с этими вашими причёсками, поняли, пацаны?

Я вам сказал своё мнение – не лезьте. Мы все одна нация, нас стравила политика. Не мы стравились. Может, мы и кричали всю жизнь друг другу «пидорас» и «хохол», но мы не воевали. Мы воюем за политиков, которым бабки платят, а пацаны гибнут.

У меня кенты там, в АТО, гибнут. Идут – за что?! «Мы денег заработаем». С кем ты воюешь со своим братом? Кричат: «Там наёмники», а мы не наёмники? Ты идёшь за десять тысяч, ты не идёшь за Родину воевать в АТО, за то, что тебе бабки платят. Значит ты пидорас, если ты за бабки воюешь, ты гандон дырявый.

Всё, если ты мне скажешь, что Украина права против России – я вам буду еб*льники бить», – сказал местный житель.