На Украине рассчитывают получить до 500 урановых снарядов

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Российские танки не смогут защититься от снарядов с обедненным ураном, которые пообещала поставить Украине Великобритания.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военно-политический обозреватель курируемой украинскими спецслужбами группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, отвечая на вопрос, что представляют собой такие боеприпасы.

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«Скажу сразу, что это классное оружие. В частности, речь идет о бронебойном оперенном подкалиберном снаряде L26A1 и L27A1 калибром 122 мм для танков Challenger 2. Такие боеприпасы с обедненным ураном позволяют уничтожать тяжелобронированные объекты с толщиной брони 900−1.000 мм. И в зависимости от модификации дальность поражения составляет 2−3 км. То есть это достаточно мощное вооружение. Ни один российский или советский танк не может заблокировать или нивелировать эффективность этого боеприпаса, поскольку их брони недостаточно как для пассивной, так и для динамической защиты. Именно поэтому у россиян сейчас наблюдается такая паника, и они уже называют эти боеприпасы едва ли не ядерным оружием», – сказал Колваленко в интервью киевскому изданию «Новое время».

Он говорит, что такие снаряды можно использовать не только против танков.

«Их можно использовать по какому-то укрепрайону, где необходимо пробивать броню. Да и кроме танков, у врага есть и другая бронетехника, например, боевые бронемашины (ББМ), средне- и легкобронированная техника и т. д. Поэтому диапазон использования этих снарядов достаточно широк», – добавил эксперт.

Пор его словам, пока неизвестно, сколько таких боеприпасов получит Украина.

«Но думаю, что это не будет 10 или 30 единиц. Мне кажется, что эти боеприпасы будут предоставляться так же, как в свое время начинали с передачей высокоточных артиллерийских снарядов M982 Excalibur калибром 155 мм. То есть, сначала это будут небольшие, ограниченные партии. Думаю, что до 500 единиц нам могут передать», – считает собеседник издания.

При этом он не смог однозначно ответить на вопрос, будет ли применение снарядов с обедненным ураном представляют опасность для окружающей среды.

«Вообще, война для окружающей среды опасна. Даже если речь идет об обычном артиллерийском выстреле, он уже опасен для окружающей среды. Да и даже когда боец стреляет из автомата, то вдыхает пороховые газы, которые оказывают негативное влияние на легкие. Если речь об обедненом уране, то, с одной стороны, существует достаточно агрессивная группа, критикующая использование этих боеприпасов и доказывающая, что это существенный вред для экологии. С другой стороны, есть еще одна группа, которая защищает использование таких боеприпасов, доказывая, что они не вредят экологии. Обе группы находятся в постоянной конфронтации. Причем ни у первых, ни у вторых на сегодняшний день нет достаточно документально подтвержденных научных исследований относительно вреда или наоборот — безопасности от применения этих боеприпасов», – резюмировал Коваленко.