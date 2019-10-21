На Украине разбился вертолет с экс-министром на борту

21.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Бывший министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой трагически погиб, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом в Facebook сообщил бывший вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

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“Трагически погиб Тарас Кутовой…” – написал Розенко.

В то же время, в пресс-службе ГУ ГСЧС в Полтавской области проинформировали, что вблизи с. Тарасенково потерпел катастрофу вертолет “Робинсон-44”, в результате чего погиб один человек.

21 октября в 16 час. в ГСЧС поступило сообщение о падении летательного аппарата (предварительно самодельный) вблизи с. Тарасенково Оржицкого района Полтавской области.

“По прибытию было установлено, что произошло падение вертолета „Робинсон-44“, в результате чего погиб 1 человек. Вертолет следовал из г. Киев в Полтавскую область. Происходит незначительное горения. В 17 ч. 21 мин. пожар, возникший в результате падения вертолета, ликвидирован. От ГСЧС для ликвидации последствий происшествия привлечено 4 чел. л/с и 1 ед. техники”, — указано в сообщении.

При этом, ряд украинских СМИ сообщают, что при падении вертолета в Полтавской области погиб бывший министр Кутовой, который был пилотом вертолета.

Кутовой был министром аграрной политики и продовольствия Украины в правительстве Владимира Гройсмана с 2016 по 2018 год. До этого был народным депутатом Украины VII и VIII созывов.