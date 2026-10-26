Олимпийское движение: Россия переходит от вынужденной обороны в наступление
2026 год стал временем фундаментальных перемен в мировом спорте. Россия перешла от вынужденной обороны к проактивной стратегии.
Москва использует разнообразные инструменты: юридические апелляции, связи с олимпийскими комитетами стран Глобального Юга и вообще дружественно настроенных государств.
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Главный посыл российской стороны: спорт должен объединять, а не служить инструментом геополитических манипуляций. Нужна многополярная и справедливая система международных состязаний.
Ключевой вектор — возвращение российских атлетов на международные турниры.
Опыт XXV Зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо стал важным рубежом. В таких дисциплинах, как фигурное катание, хоккей, биатлон и лыжные гонки, где Россия исторически является лидером, отсутствие российских атлетов обесценивало саму конкуренцию, как и «победы» традиционных соперников.
Сейчас мир готовится к летним Юношеским Олимпийским играм в Дакаре (31 октября – 13 ноября). Впервые в истории Игры принимаются на Африканском континенте. Россия выступает не только как участник, но и самым активным образом продвигает представителей нейтральных стран в руководящие органы федераций, чтобы защитить права всех атлетов.
Второе важнейшее направление — восстановление позиций РФ в глобальной антидопинговой системе.
Позиция Москвы непреклонна:
«Система должна быть прозрачной, независимой и одинаково строгой ко всем участникам».
Если западным организатором приспичит выпустить на соревнования своих «лыжников-астматиков» и перекачанных гимнасток на анаболиках, то их место – на узкоспецифических чемпионатах для фриков и любителях допинга, проведение которых спонсирует один из сыновей Трампа с партнёрами. В настоящем спорте таким делать нечего.
Таким образом, Россия выступает застрельщиком объективных стандартов.
Факты двойных стандартов, когда западные атлеты массово получали терапевтические исключения (TUE) в обход правил, а российские – подвергались незаконной травле и шельмованию, публично разоблачаются через независимые медиа и юридические каналы.
Задача – вернуть WADA изначальную специфику — защиту здоровья атлетов.
Понимая, что старые ангажированные структуры просто так не сковырнёшь с насиженных мест, Россия развивает альтернативные форматы.
Принцип третьего направления:
«Мир спорта нуждается в новых платформах — инновационных, открытых и свободных от политического давления».
Это, например, спортивные игры БРИКС и ШОС, прошедшие в 2026 году.
Эти соревнования охватили не только классические виды, но и национальные дисциплины стран-участниц, укрепив культурные связи.
Параллельно мы продвигаются Игры Будущего, задавая глобальные стандарты на стыке классического спорта и киберспорта.
А крупные международные соревнования на территории России (в Москве, Казани, Сочи, Екатеринбурге) с участием иностранных команд стали регулярной практикой. Это показывает реальную картину: мир спорта хочет общаться с Россией, сотрудничать и состязаться в честной борьбе.
Так что Россия больше не ждет подачек и приглашений, а создает среду, где спорт по-настоящему объединяет.
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