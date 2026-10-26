Олимпийское движение: Россия переходит от вынужденной обороны в наступление

Александр Ростовцев.  
26.10.2026 16:40
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, Спорт


2026 год стал временем фундаментальных перемен в мировом спорте. Россия перешла от вынужденной обороны к проактивной стратегии.

Москва использует разнообразные инструменты: юридические апелляции, связи с олимпийскими комитетами стран Глобального Юга и вообще дружественно настроенных государств.

2026 год стал временем фундаментальных перемен в мировом спорте. Россия перешла от вынужденной обороны...

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Главный посыл российской стороны: спорт должен объединять, а не служить инструментом геополитических манипуляций. Нужна многополярная и справедливая система международных состязаний.

Ключевой вектор — возвращение российских атлетов на международные турниры.

Опыт XXV Зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо стал важным рубежом. В таких дисциплинах, как фигурное катание, хоккей, биатлон и лыжные гонки, где Россия исторически является лидером, отсутствие российских атлетов обесценивало саму конкуренцию, как и «победы» традиционных соперников.

Сейчас мир готовится к летним Юношеским Олимпийским играм в Дакаре (31 октября – 13 ноября). Впервые в истории Игры принимаются на Африканском континенте. Россия выступает не только как участник, но и самым активным образом продвигает представителей нейтральных стран в руководящие органы федераций, чтобы защитить права всех атлетов.

Второе важнейшее направление — восстановление позиций РФ в глобальной антидопинговой системе.

Позиция Москвы непреклонна:

«Система должна быть прозрачной, независимой и одинаково строгой ко всем участникам».

Если западным организатором приспичит выпустить на соревнования своих «лыжников-астматиков» и перекачанных гимнасток на анаболиках, то их место – на узкоспецифических чемпионатах для фриков и любителях допинга, проведение которых спонсирует один из сыновей Трампа с партнёрами. В настоящем спорте таким делать нечего.

Таким образом, Россия выступает застрельщиком объективных стандартов.

Факты двойных стандартов, когда западные атлеты массово получали терапевтические исключения (TUE) в обход правил, а российские – подвергались незаконной травле и шельмованию, публично разоблачаются через независимые медиа и юридические каналы.

Задача – вернуть WADA изначальную специфику — защиту здоровья атлетов.

Понимая, что старые ангажированные структуры просто так не сковырнёшь с насиженных мест, Россия развивает альтернативные форматы.

Принцип третьего направления:

«Мир спорта нуждается в новых платформах — инновационных, открытых и свободных от политического давления».

Это, например, спортивные игры БРИКС и ШОС, прошедшие в 2026 году.

Эти соревнования охватили не только классические виды, но и национальные дисциплины стран-участниц, укрепив культурные связи.

Параллельно мы продвигаются Игры Будущего, задавая глобальные стандарты на стыке классического спорта и киберспорта.

А крупные международные соревнования на территории России (в Москве, Казани, Сочи, Екатеринбурге) с участием иностранных команд стали регулярной практикой. Это показывает реальную картину: мир спорта хочет общаться с Россией, сотрудничать и состязаться в честной борьбе.

Так что Россия больше не ждет подачек и приглашений, а создает среду, где спорт по-настоящему объединяет.

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