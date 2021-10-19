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19.10.2021 12:04 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Политические убийства, Россия, Сюжет дня, Украина
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На украинском ТВ анонсируют убийство Царева

Новости УкраиныЗа каждым «пророссийским агентом влияния» рано или поздно начнут охотиться украинские спецслужбы с целью...

За каждым «пророссийским агентом влияния» рано или поздно начнут охотиться украинские спецслужбы с целью физического устранения, как это неоднократно осуществлялось на Донбассе.

Об этом в эфире киевского интернет-канала «Исландия» заявил скандально известный чернушным пиаром и грязными информационными заказняками политтехнолог Владимир Петров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«России, например, смерть, гибель Царёва намного интереснее, чем даже Украине. Если для Украины, украинских спецслужб (я сугубо с технической точки зрения говорю, я не призываю убить Царёва), но есть определённые персонажи, за которыми рано или поздно начнётся или уже начали охотиться различные украинские службы – Служба внешней разведки, ГРУ, ещё что-то, это вопрос времени. И задание будет – уничтожение врага, как это уже было, операции были против Захарченко, против «Моторолы», против «Гиви», когда закончатся более активные персонажи, тогда возьмутся за более пассивных персонажей», – считает Петров.

«Однако в чём проблема этих персонажей? Потому что пока к ним дойдут руки украинских специалистов, то российской стороне их смерть намного интересней, чем их жизнь. Например, представьте, где-то в городе Москва в подъезде трубой или молотком забивают насмерть пана Царёва, после чего скажут, что нашли украинский след, что это сделали украинские спецслужбы, смотри Донецк, твоих людей убивают», – сказал пиарщик.

Отметим, что украинская пропаганда объясняла убийства главы ДНР и командиров Народной милиции «работой российских спецслужб».

Сам же Петров неоднократно попадал в скандалы, связанные с его деятельностью. Так, в 2018 году ему вручили подозрение по делу о сексуальных домогательствах заместителя начальника отдела департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко к студентке КПИ. По версии следствия, Петров организовал фальшивую переписку от имени Варченко.

Также мы рассказывали, как сотрудники Петрова зиговали с нацистами.

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