Крупный чин в МВД Украины попал в центр скандала с сексуальными домогательствами

08.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Заместитель начальника отдела Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Александр Варченко открещивается от обвинений в домогательствах к киевской студентке Наталье Бурейко, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом он написал в Facebook.

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«7 ноября я и моя семья подверглась чудовищной информационной атаке. Прокомментирую ключевые моменты. Я, Александр Варченко, никогда не был знаком и не вёл никаких переписок ни в каких мессенджерах с Натальей Бурейко», – написал Варченко.

По его версии, хакерами был создан аккаунт с использованием его фотографий «и с него велась эта провокационная переписка с Натальей Бурейко».

«Думаю, что эта информационная атака связана с тем, что моя гражданская жена Ольга Варченко занимает пост первого заместителя главы Госбюро расследований и многим стала костью в горле. О провокациях и грязных медийных атаках она заявляла публично буквально недавно. Подозреваю, что это только начало», – добавил Варченко.

Он уверяет, что готов дать исчерпывающие показания правоохранительным органам по факту «этой провокации, о чем мною сделано соответствующее заявление».

«Я люблю свою семью и не позволю никому использовать мое имя в целях подлых провокаций», – уточнил Варченко.

Ранее студентка Наталья Бурейко написала в Facebook, что Александр Варченко домогался ее.

“В последние недели моя жизнь превратилась в ад. Всё это какой-то сюрреализм и напоминает или неудачный розыгрыш, или фильм ужасов. Всё началось с рандомного свайпа в Tinder и ненавязчивого общения по вечерам. Так я познакомилась с ним, с Александром. Сперва он казался галантным мужчиной и джентельменом, осыпал комплиментами и присылал открытки, хвастался своими связями и положением в обществе.

Затем начал навязчиво и агрессивно настаивать на сближении, за которое обещал меня “озолотить”. После того как я отказалась и дала понять, что дальнейшее общение нежелательно, Александр начал писать оскорбления и угрожать мне расправой, писать, что я его собственность, что я никто, что он может делать со мной все, что достанет меня везде. Всё бы это было похоже на угрозы в интернете от обиженного человека, но они не прекратились.

Александр не успокоился.

Каким-то образом он узнал обо мне всё. Адреса меня и моих близких, номера телефонов, стал писать смс-ки и требовать контакты, угрожая физической расправой. А вчера мне прислали цветы и отрубленные птичье лапы. Александр написал, что это он.

После того как я заблокировала его в Тиндере, мне начали приходить сообщения с незнакомых номеров в Viber и Telegram. Все эти номера я блокировала, но сообщения с угрозами начали приходить уже моим родственникам, знакомым… Александр нашел меня в соцсетях и узнал номера телефонов этих людей. Догадываюсь, что для него это было не трудно учитывая то кем он является.

Данного человека зовут Александр Варченко. Полная его должность называется: “заместитель главы департамента защиты экономики Национальной полиции Украины”, – написала она.