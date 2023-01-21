Нам нечего терять. Надо брать Москву – киевский политолог

Анатолий Лапин.  
21.01.2023 13:21
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина и Россия достигли той стадии, когда у каждой стороны на кону стоит существование государств.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина и Россия достигли той стадии, когда у каждой стороны на кону стоит существование...

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По словам Чаплыги, Украина обязана будет предпринять попытку по захвату Крыма и походу на Москву, а Россия не сможет победить без занятия Киева.

«Если нам терять уже нечего, кроме своих оков, а кремлевской верхушке точно так же – «хода нет, ходи с бубей», это означает, что другого хода, кроме как «гештальт 2.0» ни для России, ни для нас нет. И мы должны его начать по любому, поскольку нам терять нечего. Если мы не пойдем на Крым или на Москву, грубо говоря, тогда возникнет вопрос, а ради чего все это было. Потому что нам по факту уже терять нечего», – сказал Чаплыга.

«Каждый вменяемый человек понимает, что будет в течение десяти лет после войны… Иначе это все бессмысленно вообще было. Лаг в десять лет с полной жопой огурцов, он неизбежен. А через десять по-любому и неизбежно догоняет провал демографический, который сформировался сейчас.

Это еще плюс пять-десять лет. Поэтому, либо мы берем Москву, либо все это было бессмысленно. Это я образно. Крым для начала. Та же фигня стоит сейчас для России – либо они берут Киев, либо им просто задница», – заявил Чаплыга.

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