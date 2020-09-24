«Не хуже Порошенко»: Лукашенко своей русофобией завёл Белоруссию в тупик – Безпалько

24.09.2020, Москва, Максим Карпенко

Во всем, что сегодня происходит в Белоруссии, виноват действующий президент Александр Лукашенко, который все годы своего правления заигрывал с националистами, поощрял идею «самостийности» и запрещал пророссийские движения.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил политолог Богдан Безпалько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, Лукашенко искореняет в Белоруссии все русское не хуже, чем на Украине это делают нынешний и предыдущий президенты.

«Что значит, если не он, то кто – вы понимаете, что именно он, именно этот политик завел Белоруссию в то самое болото, в котором она сейчас находится. Именно этот политик с усами, именно он уничтожил прорусское и пророссийское движение в Белоруссии. Причем, не хуже, чем это сделал Порошенко и сейчас делает Зеленский на Украине.

По большому счету, это человек, который начал внедрять в массы идеи литвинства, идеи отдельной белорусской нации, отдельной белорусской истории, белорусской идеологии. Я напомню, что в Слуцке с девочки сорвали георгиевскую ленту.

Именно при Лукашенко эту ленту и запретили негласно, без каких-либо четких демонстративных приказаний, как на Украине, но ее запретили. Поэтому в данной ситуации именно он и завел эту страну в тупик. Кто после него? Я не знаю, кто после него, но этот момент рано или поздно наступит», – заявил Безпалько.