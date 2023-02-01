Невзоров отреагировал новой порцией цинизма на приговор российского суда

Московский суд приговорил сегодня иноагента Александра Невзорова заочно к 8 годам лишения свободы за фейки о ВС РФ. Также на журналиста наложили запрет на администрирование электронных сайтов на 4 года.

Невзоров публиковал в своих соцсетях ложную информацию о якобы умышленном уничтожении российскими военными роддома №3 в Мариуполе и мирного населения в городе Буче Киевской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В интервью телеканалу-иноагенту «Дождь» Невзоров заявил, что «Интерпол» уже принял решение не выдавать его России. Он лицемерно сообщил, что реагирует на приговор «устало и со смущением», так как не может «глумиться и издеваться» над ним, потому что многие люди в России «идут на муки пытки и унижение».

«Никак абсолютно, за исключением того, что это отдаляет от меня волшебный и желанный миг – избавиться от российского гражданства. Это бы мне очень хотелось сделать, но до тех пор, пока надо мной давлеет этот приговор, я этого сделать не могу согласно их российским законам», – юродствовал Невзоров.

Он утверждает, что зарабатывает на жизнь лекциями в Европе. Однако бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что Невзоров владеет в Петербурге крупной рекламной компанией «Метроном» (реклама в метро), которая приносит доход около 700 миллионов в год. За 10 лет Невзоров заработал около 7 миллиардов рублей.

В либеральных кругах Невзоров также сочувствия не вызвал.

«За Невзорова я не переживаю. Хороший русский с деньгами не пропадёт. Реально сочувствую только тем, кто никогда не делал на своей позиции деньги и был искренен. Но это не он», – написал в своем ТГ-канале член регионального совета Московского отделения партии «Яблоко» Кирилл Гончаров.

«Я напомню, что один из главных предметов гордости Невзорова — он четыре созыва (14 лет!) был депутатом Государственной Думы… и ни разу не посещал её заседаний. То есть человек гордится тем, что имел все законные полномочия влиять, как будет развиваться страна, но предпочитал пользоваться мандатом для каких-то других целей. Но при этом сегодня обвиняет в том, что жизнь такая, а не другая, кого угодно, а не себя», – написал экономист Антон Любич.