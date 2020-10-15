Официально: ВСУ ждут команды наступать на ЛДНР

15.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинская армия может начать наступление на неподконтрольные территории, если на это поступит приказ от президента страны.

Об этом в эфире интернет-канала «Обозреватель» заявил замглавы Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кривоноса, солдаты уже засиделись в окопах и ждут команды на наступление.

«Конечно, этот запрос есть. И военнослужащие ждут, когда будет дана команда, чтобы начать наступление. Вопрос состоит в том, что как раз нужно объяснять, что есть политические нюансы решения этого вопроса, а во-вторых, чтобы это осуществить, нужно готовиться.

Готовиться, потому что тут даже смена тактики, если у нас наступательная тактика была в 14-м году, то с 15-го года у нас была оборонительная тактика, мы были постоянно в обороне. И этот вопрос нужно поднимать на уровень. На учениях и в прошлом году, и в этом, вопрос наступления отрабатывался.

Это дополнительно стимулирует людей, что мы не только работаем по вопросам обороны, но и готовимся, в случае принятия определенных политических решений руководителем страны, непосредственно верховным главнокомандующим, президентом Украины господином Зеленским, при необходимости вооруженные силы выполнят приказ об освобождении наших территорий», – заявил Кривонос.