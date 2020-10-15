15.10.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
Просмотров:

Официально: ВСУ ждут команды наступать на ЛДНР


Украинская армия может начать наступление на неподконтрольные территории, если на это поступит приказ от президента страны.

Об этом в эфире интернет-канала «Обозреватель» заявил замглавы Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам Кривоноса, солдаты уже засиделись в окопах и ждут команды на наступление.

«Конечно, этот запрос есть. И военнослужащие ждут, когда будет дана команда, чтобы начать наступление. Вопрос состоит в том, что как раз нужно объяснять, что есть политические нюансы решения этого вопроса, а во-вторых, чтобы это осуществить, нужно готовиться.

Готовиться, потому что тут даже смена тактики, если у нас наступательная тактика была в 14-м году, то с 15-го года у нас была оборонительная тактика, мы были постоянно в обороне. И этот вопрос нужно поднимать на уровень. На учениях и в прошлом году, и в этом, вопрос наступления отрабатывался.


Это дополнительно стимулирует людей, что мы не только работаем по вопросам обороны, но и готовимся, в случае принятия определенных политических решений руководителем страны, непосредственно верховным главнокомандующим, президентом Украины господином Зеленским, при необходимости вооруженные силы выполнят приказ об освобождении наших территорий», – заявил Кривонос.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть