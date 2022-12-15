Осужден за взятки бывший завкафедры Севастопольского госуниверситета

15.12.2022  15:59 (Мск), Севастополь
Виктор Орлов.  
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Дзен, Коррупция, Криминал, Крым, Россия, Севастополь


Суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего заведующего кафедрой «Судовождение и безопасность судоходства» Севастопольского государственного университета.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего заведующего кафедрой «Судовождение и безопасность судоходства» Севастопольского...

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«Он признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия), и двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Установлено, что в декабре 2021 года злоумышленник получил от одного из студентов Морского института СевГУ через сотрудницу кафедры данного образовательного учреждения, которая выступила в роли посредника, в качестве взятки денежные средства в размере 30 тыс. рублей за положительные результаты по аттестации без фактической проверки знаний и присутствия на экзамене, а также по защите курсового проекта.

Он же в марте 2022 года получил через того же посредника еще от двух студентов института по 15 тыс. рублей от каждого в качестве взятки за закрытие задолженности по аттестации без фактической проверки знаний и присутствия их на зачете.

После получения незаконных денежных вознаграждений он внес в зачетно-экзаменационные ведомости заведомо ложные сведения об успешной сдаче студентами зачета, экзамена и защите курсового проекта.

Преступная деятельность преподавателя была пресечена сотрудниками УЭБиПК УМВД России по г. Севастополю, УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю и следственного комитета…

Ленинский районный суд г. Севастополя, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 750 тысяч с лишением права заниматься преподавательской деятельностью на срок 3 года…

В отношении посредницы также было возбуждено уголовное дело. По нему Ленинским районным судом г. Севастополя уже постановлен обвинительный приговор. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере  300 тыс. рублей», – говорится в сообщении.

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