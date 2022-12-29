Отказавшийся поддержать снос памятников Пушкину и Ватутину мэр репрессирован СБУ

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Мэру Полтавы Александру Мамая вручено подозрение по обвинению в размещении несанкционированной информации о местах дислокации подразделений ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба СБУ.

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«По материалам СБУ городскому голове Полтавы сообщено о подозрении относительно несанкционированного распространения информации о размещении подразделений ВСУ, совершенное в условиях военного положения. По данным следствия, фигурант распространил данные, которые не размещались в открытом доступе ни Генеральным штабом ВСУ, ни Минобороны, ни другими уполномоченными государственными органами. Досудебное расследование проводят следователи Полтавского управления СБУ под процессуальным руководством областной прокуратуры. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет», – отчитались в СБУ.

Антироссийский пропагандистский сайт «Украинская правда» не скрывает своего удовольствия по этому поводу.

«Напомним: городской голова Полтавы известен своими высказываниями в духе российской пропаганды. 5 декабря 2021 года городской голова Полтавы Александр Мамай в эфире телеканала «НАШ» заявил, что на территории Украины воюют США и Россия, а российско-украинскую войну назвал братоубийственной», – негодует издание.

Тогда Мамай заявил:

«Мне кажется, что у нас сегодня происходят боевые действия, на нашей территории воюют две сверхдержавы – это США и Россия. Очень досадно, что идет брат на брата».

Ранее, как сообщало местное издание «Полтавщина», депутаты Полтавского горсовета не поддержали демонтаж памятников поэту Пушкину, генералам Ватутину и Зыгину (погиб при освобождении региона в годы Великой Отечественной). При голосовании не хватило голосов, против выступил и мэр города Мамай.

«Похоже, что Полтава скоро будет без мэра, т.к. бандеры и кастрюли уже подняли вой на болотах», пророчески прокомментировал голосование в горсовете портал Open Ucraine.