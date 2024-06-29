По итогам дебатов Байдену вынесли черную метку: его просят уйти и уже ищут замену

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В американском политикуме, медийке и экспертных кругах продолжают расходиться круги по воде после вчерашних скандальных теледебатов между действующим президентом Джо Байденом и его предшественником на этом посту и нынешним конкурентом Дональдом Трампом.

Дебаты стали шоком для связанных с Демпартией кругов в Штатах. Резко ухудшившиеся физические кондиции Байдена отмечают даже суперлояльные по отношению к нему однопартийцы и журналисты. В этих кругах по итогам мозгового штурма родилась идея оперативной замены на марше кандидата на президентскую должность от Демпартии – не дожидаясь неминуемого провала и позора с Байденом.

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И дело даже не в том, что он будет неубедителен для молодых избирателей, а и в том, что он может подсунуть своим сторонникам «свинью», неожиданно умерев прямо в ходе кампании – уже после своего утверждения на сьезде.

Вице-президент Камала Харрис по американским законам может добыть в опустевшем президентском кресле в качестве «и.о» нынешний срок, но не сможет автоматически занять место кандидата на новый срок. Вице-президент замещает уже избранного президента. Что касается кандидатов на эту должность – их «вице» таких полномочий не имеют.

Как пишет CNN, в Белом доме болезненно переживают неудачное выступление Байдена в дебатах с Трампом, многие сотрудники не вышли в пятницу на работу и шутят о возможной ее смене.

«Один из чиновников Белого дома говорит, что групповые чаты «ужасают… все опустошены»… в том числе шутят об обновлении резюме… Многие сотрудники сегодня работают из дома или не пришли на работу», — описывает источник телеканала ситуацию.

CNN добавляет, что демократы пока не собираются давить на Байдена, дабы тот снялся с предвыборной гонки. Сейчас они планируют готовиться к ноябрьским выборам в Конгресс — а к тому времени уже прояснятся и перспективы Байдена.

Трамп же считает, что никого лучше нынешнего президента демократы выставить не способны в принципе. «Да, думаю, что он будет их кандидатом. Более удачных вариантов у них нет», — высказался он в интервью Fox News.

Как пишет американская Wall Street Journal, демократы думают о замене Байдена на президентских выборах после провальных дебатов с Трампом.

Неудачное и даже «ужасное», по словам сторонников, выступление Джо Байдена на первых дебатах с Дональдом Трампом заставило членов демократической партии обсуждать возможность его срочной замены, сообщает WSJ. Учитывая возраст Байдена, многие избиратели и так ставят под вопрос его способность исполнять обязанности президента еще четыре года, и его публичное выступление в четверг вечером только укрепило эти опасения.

«Джо Байден должен был сделать одну вещь, и он ее не сделал, – заявила каналу MSNBC бывший сенатор-демократ Клэр Маккэскилл. – Он должен был добиться одного – убедить Америку, что в своем возрасте он способен выполнять свою работу, и это у него не получилось».

По словам Маккэскилл, ее телефон «разрывается» от звонков сенаторов, участников предвыборной кампании, доноров и других членов партии, настаивающих, что нужно что-то делать, а не «просто заламывать руки».

«Президент говорил сиплым голосом, сбивался и запинался, давал невнятные ответы, не мог адекватно реагировать на острые, пусть и бесстыдные выпады Трампа. Вместо того, чтобы рассеять сомнения относительно своего возраста и здоровья, Байден сделал их главным предметом обсуждения», – говорится в публикации WSJ.

Как всегда, оперативно подсуетились социологи, выдав на-гора нужную цифирь. Если верить опросу Axios, замену кандидатуры Байдена на выборах поддерживают 60% респондентов в США.

В том же материале Axios приводятся слова человека из команды, готовившей Байдена к дебатам: «Он был слишком хорошо подготовлен и делал ставку на мелочи, в то время как значение имели лишь напористость и энергичность».

В Белом доме жалуются, что команда подготовила президента «не к тем дебатам», а вместо интенсивной подготовки Байдену нужно было дать отдохнуть. Как пишет издание, в ходе дебатов «сбылись худшие страхи демократов» касательно преклонного возраста президента.

При этом официально комментарии Белого дома звучали менее трагично. Вице-президент Камала Харрис даже набоалась наглости утверждать, что зоть начало дебатов в исполнении Байдена «было медленным», но финишировал он «уверенно».

Редколлегия The New York Times также опубликовала материал с призывом к президенту США Джо Байдену выйти из президентской гонки. По мнению журналистов, у Демократической партии есть более подготовленные лидеры и «нет причин рисковать стабильностью и безопасностью страны, заставляя выбирать избирателей между недостатками Трампа и недостатками Байдена».

Редколлегия раскритиковала итоги дебатов. «Сложно после такого продолжать. Это будет актом эго-маниакальности, безответственности, полной потери контакта с реальностью. А с другой стороны действительно есть возможность сослужить добрую службу своей стране, оставив пост для кандидата, способного победить. В контексте страны это будет актом политической мудрости и заботы о стране, за это крепче всего войдёт в историю», – говорится в редакционном комментарии.

А Sky News уже тасует колоду возможных дублеров-сменщиков Байдена. Если он добровольно выйдет из выборов, у демократов достаточно кандидатов, которые могут победить Трампа, утверждается в публикации.

Близкий к демократам политконсультант Фрэнк Лунц, назвал пять кандидатов, которые могут победить Дональда Трампа: губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом; губернатор Мичигана Гретхен Уитмер; сенатор США Кори Букер; губернатор Мэриленда Вес Мур; советник Байдена Митч Ландрия.

Примечательно, что в этом списке нет нынешнего вице-президента Камалы Харрис. Лунц особо отметил, что, по мнению демократов, она не сможет победить Трампа.