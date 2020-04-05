Порошенко: Русские оставили нас без китайской защиты

05.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

На Украине уже находятся более ста тысяч потенциально зараженных коронавирусом человек, вернувшихся из других стран, где уже давно бушует пандемия.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявила экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас из-за границы уже заехало более ста тысяч человек. Причём едут из тех стран, где сегодня уже бушует эпидемия в полном объёме. Во всех странах с такими группами людей риска поступают соответственно – помещают в изоляции, карантины и так далее. Что у нас по этому поводу делается? Потому что, если мы их не изолируем, это может стать большой проблемой», – считает Тимошенко.

В свою очередь, бывший президент Украины и глава парламентской фракции «Европейская солидарность» Пётр Порошенко подчеркнул, что в ближайшее время у граждан «незалежной» закончатся деньги.

«Наше противодействие пандемии обязательно должно соединяться с нашим противодействием экономическому кризису. Потому что у людей через 2-3 недели закончатся деньги», – сказал бывший президент.

При этом он во всех грядущих бедах заочно обвинил Россию, которая якобы тратит большие средства для того, чтобы «вставлять Киеву палки в колёса».

«Вы знаете, сколько мы законтрактовали защитных костюмов? Всё, что было в Китае на полтора месяца – 70 тысяч. Сейчас, в связи с пиком спроса, наши костюмы перекупают русские, платя вдвое больше. И заводы, которые законтрактованы, срывают поставки», – резюмировал Порошенко.