«Позиция критика»: социолог Грилль рассказал, почему Стрелкова перестали воспринимать всерьез 

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Позиция критика спецоперации РФ на Украине и всего, что делают бойцы на передовой — добровольный выбор Игоря Стрелкова (Гиркина). Об этом заявил российский социолог, публицист и общественный деятель Филипп Грилль.

По его словам, он знает многих серьезных и уважаемых людей, давно переставших воспринимать всерьез то, что говорит Стрелков.

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С момента возвращения бывшего министра обороны ДНР из зоны проведения специальной военной операции ВС РФ на Украине, основной его деятельностью стала критика всех. Это вызвало недоумение в патриотических кругах российского общества.

Так, например, в одном из последних интервью Стрелков высказал недовольство тактикой бойцов ЧВК «Вагнер», ведущих штурм хорошо укрепленного города Бахмут. По словам экс-министра обороны ДНР, взламывание позиций противника «в лоб» неэффективно. Однако как по другому освободить населенный пункт, где создана мощная оборонительная инфраструктура, блогер не сказал.

Как известно, Стрелков находился в зоне СВО с 14 октября текущего года в составе мотострелковой бригады первого корпуса Народной милиции ДНР. Однако на передовой, по его же словам, он не оказался, и очень скоро вернулся в Москву, где начал публично выражать недовольство по поводу происходящего на фронте. Россияне, в свою очередь, задались вопросом, что Гиркин делал в Донбассе, где провел несколько недель.

«У меня давно и прочно сложилось довольно странное ощущение от деятельности Стрелкова. Когда-то, во время Славянской эпопеи, это было безусловное уважение и поддержка, а вот сейчас осталось недоумение, смешанное с возмущением и горечью. Все его критиканство против властей, Армии и добровольцев давно уже выглядят мягко говоря странно и дурно. Интересно, а он видит и понимает, что происходит?», — заявил Грилль.

По мнению эксперта, личные обиды и нереализованные амбиции Гиркина толкают его «работать на врага» вопреки здравому смыслу. При этом Стрелков отказывается воспринимать необходимость действий РФ по расширению своего влияния в мире, если наша страна хочет стать великой державой.

«Момент сейчас тяжелейший исторический и политический, много проблем на всех направлениях, это все патриотично настроенные люди хорошо понимают. И у государства много направлений в политике за пределами нашей страны в частности, поэтому туда и посылают военных. Я понимаю, что власти у Игоря Ивановича, видимо, не спросили совета-разрешения на это», — отметил Грилль.

Публицист считает, что потоком бесконечной неконструктивной критики Стрелков отвернул от себя большинство разумных людей, ранее питавших к нему уважение. В сложные исторические моменты народ всегда объединялся вокруг лидеров, готовых встать на защиту Родины, в число которых Гиркин, видимо, не входит.

«Я не военный эксперт, а социолог, в пропаганде разбираюсь. Игорю Ивановичу так не стоит выступать. Стране это не помогает, очевидно, а противников радует и воодушевляет. И собственную репутацию он тоже убивает. Знаю многих серьезных и уважаемых людей, давно уже переставших его воспринимать всерьез и все, что он говорит и делает. Печально, что герой Русской Весны идет подобным путем. Но такая позиция озлобленного критика — его добровольный выбор, со всеми вытекающими, увы», — подытожил Филипп Грилль.