Православные молдаване вышли на протест против марша содомитов

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В Молдове продолжаются акции протеста православной общественности против проведения в Кишиневе гей-парада.

Вслед за Маршем семьи, прошедшим накануне, в воскресенье несколько сотен православных верующих собрались у памятника молдавскому господарю Штефану Великому, причисленному к лику святых, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Духовенство, монахини и прихожане нескольких храмов молились, держа в руках иконы, хоругви и растяжки с надписью «Молдова – православная страна», «Стоп – пропаганде гомосексуализма!», «Если православные умолкнут – камни возопиют».

Участники акции отправились Крестным ходом к полицейскому кордону, выстроенному с целью охраны марша содомитов от возмущённой общественности. Встав перед кордоном, экипированным защитными средствами, православные верующие пели молитвенные песнопения, скандировали «Позор!» и «Молдова – православная страна». Полицейские не отвечали на упрёки верующих людей, многие из «служителей закона» от стыда отводили глаза.

Выразив своё возмущение, православные по призыву духовенства отправились Крестным ходом обратно, к памятнику Штефану, где продолжился митинг. Выступавшие там представители духовенства и прихожане, выразили сожаление, что Молдова – не Грузия, где против содомитов поднялся весь православный народ страны.

Другая группа общественности, молодёжь блока «Победа», надев биозащитные комбинезоны, «продезинфицировали» улицу, по которой прошли извращенцы вместе с послами из западных стран. Само шествие содомитов прошло под усиленной охраной полицейского спецназа.