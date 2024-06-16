Православные молдаване вышли на протест против марша содомитов

Алексей Логофет.  
16.06.2024 18:45
  (Мск) , Кишинёв
Просмотров: 365
 
Дзен, ЛГБТ, Молдова, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, Сопротивление


В Молдове продолжаются акции протеста православной общественности против проведения в Кишиневе гей-парада.

Вслед за Маршем семьи, прошедшим накануне, в воскресенье несколько сотен православных верующих собрались у памятника молдавскому господарю Штефану Великому, причисленному к лику святых, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Молдове продолжаются акции протеста православной общественности против проведения в Кишиневе гей-парада. Вслед за...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Духовенство, монахини и прихожане нескольких храмов молились, держа в руках иконы, хоругви и растяжки с надписью «Молдова – православная страна», «Стоп – пропаганде гомосексуализма!», «Если православные умолкнут – камни возопиют».

Участники акции отправились Крестным ходом к полицейскому кордону, выстроенному с целью охраны марша содомитов от возмущённой общественности. Встав перед кордоном, экипированным защитными средствами, православные верующие пели молитвенные песнопения, скандировали «Позор!» и «Молдова – православная страна». Полицейские не отвечали на упрёки верующих людей, многие из «служителей закона» от стыда отводили глаза.

Выразив своё возмущение, православные по призыву духовенства отправились Крестным ходом обратно, к памятнику Штефану, где продолжился митинг. Выступавшие там представители духовенства и прихожане, выразили сожаление, что Молдова – не Грузия, где против содомитов поднялся весь православный народ страны.

Другая группа общественности, молодёжь блока «Победа», надев биозащитные комбинезоны, «продезинфицировали» улицу, по которой прошли извращенцы вместе с послами из западных стран. Само шествие содомитов прошло под усиленной охраной полицейского спецназа.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть