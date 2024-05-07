Прорыв фронта у Очеретино может обернуться крупным политическим поражением, – Бортник

Анатолий Лапин.  
07.05.2024 17:51
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина


Российская армия, в результате освобождения Очеретино получила возможность двигаться по широкому фронту, отрезая южный фланг ВСУ и выходя вплоть до границы Днепропетровской области, где у Украины находится важный логистический пункт – Павлоград.

Об этом в эфире интернет-канала PolitБюро заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия, в результате освобождения Очеретино получила возможность двигаться по широкому фронту, отрезая южный...

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«Чем важно это направление – потому что фактически, если мы посмотрим чуть детальнее, то увидим, что тут – оперативная пустота, крупных населенных пунктов впереди практически нет. Сейчас российское военное руководство определяет направление главного удара, достигнув определенной оперативной пустоты. Или это на Покровск, тут где-то 25 километров. Или это из Очеретино направление на Константиновку – тут тоже приблизительно 25 километров. Оба эти направления имеют свой смысл.

Условно говоря, удар на Покровск позволяет выходить в дальнейшем на границу Донецкои и Днепропетровской области и двигаться дальше аж до Павлограда, ключевого логистического центра левобережной группировки украинских войск. Также удар на Покровск позволяет загибать южный фронт Украины. Ниже – Курахово и Угледар… То есть, если занять Покровск, то можно отрезать эту линию Курахово-Угледар, загибать весь фланг южного фронта и выходить на границу Днепропетровской области, что будет само по себе политически тяжелым явлением», – заявил Бортник.

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