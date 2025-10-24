«Прямой путь к войне». Что показало первое заседание нового парламента Молдовы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Молдавский парламент, едва заработав, уже успел разочаровать скандалами, отказом от мандатов, распадом коалиции. Выступление Майи Санду развеяло иллюзии о стабильности: президент повторила тезисы PAS о «войне», «кознях Кремля» и вступлении в ЕС к 2028 году.

Кишиневский публицист Сергей Ткач комментирует «ПолитНавигатору» расклад сил.

Новый парламент начал работу с самоотводов лидеров списков, распада предвыборного Патриотического блока. Насколько все это подрывает доверие граждан к законодательному органу?

Подорвать доверие к партиям и законодательному органу в Молдове невозможно, так как доверия просто нет. Об этом говорят давно соцопросы. Вообще-то, вы ставите сложную задачу: найти чистую любовь и невинные чувства в «порнографическом фильме». Увы, политическая жизнь в нашей стране – имитация. Не граждане и не парламент определяют судьбу страны, а внешние силы. И последние так называемые выборы это убедительно доказали. Сама политсистема окончательно разрушена фальсификацией выборов. Если вы критикуете власть, вас могут бездоказательно обвинить в связях с Шором или в работе на Россию и снять с выборов за несколько часов до закрытия участков для голосования. Это в Молдове уже было. Но утрата доверия никак не повлияет на работу парламента. Партия власти показала уже на первом заседании дисциплину в своих рядах, комический персонаж (председатель PAS Игорь Гросу – ред.) вновь избран спикером имеющимися 55 голосами. Так же будут решаться и другие вопросы. В случае чего вмешается президент, которая де-факто уполномочена управлять этой территорией.

Оппозиция раздробилась на 5 фракций, при этом часть из них (фракции Костюка и Усатого) отказались участвовать в избрании спикера. О чем говорит разнобой в тактике?

В Молдове нет политической оппозиции в парламенте. Как можно назвать оппозицией тех, кто вначале говорит, что выборы сфальсифицированы, а потом усаживается в парламентские кресла и изображает деятельность? Да, цирковые выступления будут, мы услышим критику властей вперемежку с рассуждениями о том, чье место «возле параши», но интересующие граждан проблемы решаться не будут. Уровень колхозного собрания так и не будет преодолен молдавским парламентом. Можно развить, конечно, и образ политического «курятника». Где «петухи» будут кукарекать, а «куры» кудахтать. К сожалению, у молдавских политиков нет ни политического видения, ни способности стратегически мыслить и действовать, ни желания кардинальных изменений. Все это, кстати, тоже показали прошедшие выборы.

Представители PAS заявляют, что этот парламент приведет Молдову в ЕС, президент Санду акцентировала внимание на выводе российских войск. Насколько реальны эти цели в ближайшие 4 года?