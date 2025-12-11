Иностранные наёмники угрожают перейти из ВСУ на сторону России

Вадим Москаленко.  
11.12.2025 12:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 507
 
ВСУ-убийцы, Дзен, Украина


Подразделения Сухопутных войск ВСУ получили директиву Минобороны и главкома Сырского о расформировании частей с иностранными наёмниками до конца 2025 года. Бывшие подразделения «легионеров» переводят в штурмовые части.  

Это ожидаемо вызвало ропот в рядах ВСУ. Открыто против решения начальства выступил в интервью «Украинской правде» зам командира по артиллерии 2-го Интернационального легиона, подполковник Андрей Спивак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подразделения Сухопутных войск ВСУ получили директиву Минобороны и главкома Сырского о расформировании частей с...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Спивак распинался об уникальности своего экспериментального подразделения, где отрабатывается «органичное соединение действий БПЛА и пехоты». ВСУшник уверял, что масштабирование такого опыта поменяет ход войны. Он призывал ценить наёмников – «мы не штурмовики, а инструмент перехвата инициативы».

«У нас в легионе 50% иностранцев, это пехотинцы, выполняющие эти задачи. Они все мотивированные добровольцы, люди, у которых есть военный или полицейский бэкграунд. Их мотивация может быть разной, но они заточены на активные действия. Они пришли именно в легион сухопутных войск, зная, что у нас происходит, как мы применяем пехоту.

Для меня лично, как разработчика, это был полный шок. В связи с этим решением легионы, фактически, прекращают свое существование в сухопутных войсках. Поток иностранцев может существенно уменьшиться. Мы являемся антиподом штурмовых войск, их поддержкой», – плакался Спивак.

Учитывая проблемы с мобилизацией, он назвал данное решение нелогичным.

«Оно уже вызвало и медиа-огласку, враг уже это подхватил и разгоняет эту историю. И таким образом, иностранцы, которые могли бы служить в ВСУ, могут здесь не оказаться, а то и оказаться в вооруженных силах врага», – тревожился укро-полковник.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить