Подразделения Сухопутных войск ВСУ получили директиву Минобороны и главкома Сырского о расформировании частей с иностранными наёмниками до конца 2025 года. Бывшие подразделения «легионеров» переводят в штурмовые части.

Это ожидаемо вызвало ропот в рядах ВСУ. Открыто против решения начальства выступил в интервью «Украинской правде» зам командира по артиллерии 2-го Интернационального легиона, подполковник Андрей Спивак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Спивак распинался об уникальности своего экспериментального подразделения, где отрабатывается «органичное соединение действий БПЛА и пехоты». ВСУшник уверял, что масштабирование такого опыта поменяет ход войны. Он призывал ценить наёмников – «мы не штурмовики, а инструмент перехвата инициативы».

«У нас в легионе 50% иностранцев, это пехотинцы, выполняющие эти задачи. Они все мотивированные добровольцы, люди, у которых есть военный или полицейский бэкграунд. Их мотивация может быть разной, но они заточены на активные действия. Они пришли именно в легион сухопутных войск, зная, что у нас происходит, как мы применяем пехоту. Для меня лично, как разработчика, это был полный шок. В связи с этим решением легионы, фактически, прекращают свое существование в сухопутных войсках. Поток иностранцев может существенно уменьшиться. Мы являемся антиподом штурмовых войск, их поддержкой», – плакался Спивак.

Учитывая проблемы с мобилизацией, он назвал данное решение нелогичным.