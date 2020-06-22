Путин готов менять территориальное устройство Украины – политолог

22.06.2020, Москва, Максим Карпенко

Президент Российской Федерации Владимир Путин послал Украине четкий сигнал: если права русскоязыного населения на юго-востоке страны продолжат ущемляться, то эти регионы получат право вернуться в состав России, как исконно русские земли.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Сергей Марков, комментируя интервью Путина телеканалу «Россия 1», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это ориентировано на Украину, прежде всего. В какой-то мере это может быть воспринято и Казахстаном, но в Казахстане уважают права русских. Прежде всего, на Украину. Украина получила Крым, Донбасс, Харьков, Одессу – все эти русские города. Если права граждан там не будут уважаться, то территориальное устройство страны должно быть изменено.

Нужно добавить и другое, сказанное Путиным, о том, что украинский народ – навсегда наш братский народ, а у нас проблемы только с теми, кто власть захватил на Украине. Но если права населения Харькова, Одессы, Запорожья, Николаева, других городов востока и юга Украины не будут уважаться, то они естественно захотят жить в России, и это их право должно получить полное уважение», – заявил Марков.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что после развала СССР многие бывшие республики вышли из его состава, прихватив с собой значительную часть исконно российских земель.