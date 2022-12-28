Ранее благополучные и зажиточные страны ЕС готовятся к отключению света

28.12.2022  11:37 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Австрия, Дзен, ЕС, Политика, Россия, Украина


В ряде стран Европейского Союза произойдут отключения электрической энергии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью изданию Die Welt заявила министр обороны Австрии Клаудия Таннер

В ряде стран Европейского Союза произойдут отключения электрической энергии. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

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«Вопрос не в том, будет ли блэкаут, а в том, когда он произойдет. Риск широкомасштабного отключения электроэнергии значительно вырос в результате войны в Украине. Для Путина хакерские атаки на западные энергосистемы являются средством гибридной войны. Мы не должны делать вид, что это только теория. Мы должны подготовиться к отключениям электричества в Австрии и других странах Европы, — считает министр.

Она рассказала, что в Австрии населению раздают инструкции с советами, что делать при отсутствии света.

В общественных местах на территории Австрии людям раздают специальные брошюры с советами, как действовать в случае блэкаута.

Кроме того, в стране проходят своего рода учения, в ходе которых имитируют отключения электричества. Проводятся соответствующие мероприятия и в австрийской армии.

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