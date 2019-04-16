Референдум неизвестно когда. Зеленский пообещал спустить вопрос НАТО на тормозах

16.04.2019, Киев, Игорь Петров

Кандидат в президенты Украины комик Владимир Зеленский проведёт всенародный референдум о вступлении страны в ЕС и НАТО.

Об этом в эфире телеканала «ZIK» заявил идеолог его штаба Руслан Стефанчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Мы высказываем свою позицию: НАТО – да, ЕС – да. Но другая наша позиция заключаются в том, что все эти решения мы должны принимать только после того, как будет согласие всеукраинского референдума. Потому что после этого никто не может утверждать, какова воля народа», – отметил Стефанчук.

Стефанчук отметил, что Зеленский авнесет этот вопрос на референдум только в том случае, когда Украина достигнет натовских и евростандартов и если социология будет показывать положительный ответ общества.

«Проводить референдум о вступлении Украины в ЕС и НАТО нужно тогда, когда страна будет отвечать тем стандартам, которые требуются при вступлении в НАТО и ЕС. И поверьте мне, что, когда эти стандарты будут, решение на референдуме будет однозначно «Да», – резюмировал соратник Зеленского.

Отметим, что ни в ЕС ни в НАТО неоднократно указывали Киеву на то, что в ближайшие десятилетия Украину в обеих союзах не ждут, вместе с тем, приветствуя шаги Киева в направлении сближения. При этом соцопросы на протяжении последних лет фиксируют даже некоторое снижение количества сторонников НАТО на Украине по сравнению с домайданными временами.