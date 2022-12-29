Российская ядерная триада стала мощнее на два подводных ракетоносца

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Атомная подводная лодка «Император Александр III» была спущена сегодня на воду в Северодвинске. Кроме того, три боевых корабля были переданы в состав Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов. Это атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». На них были подняты андреевские флаги.

Президент РФ Владимир Путин поздравил военных моряков с этими событиями в режиме видеосвязи, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Новейшие атомные ракетоносцы по многим характеристикам не имеют аналогов в мире. Новые подводные и надводные корабли обладают современными системами навигации, связи и гидроакустики, оснащены высокоточным оружием и роботизированными комплексами. Так, на вооружении «Генералиссимуса Суворова» стоят баллистические ракеты «Булава», которые ощутимо повышают возможности наших ядерных морских сил», – сказал Путин.

Он отметил, что в рамках действующей госпрограммы вооружения будут построены ещё четыре такие подводные лодки, что обеспечит безопасность России на десятилетия вперёд.

«Подчеркну, мы будем повышать темпы и объёмы строительства кораблей разных проектов, оснащать их самыми современными средствами вооружения, вести оперативную и боевую подготовку моряков с учётом опыта, полученного, в том числе в ходе специальной военной операции, словом, делать всё необходимое, чтобы надёжно обеспечить безопасность России, защиту наших национальных интересов в Мировом океане», – сказал Путин.

«Генералиссимус Суворов» и «Император Александр III» являются шестым и седьмым ракетоносцами семейства «Борей-А», способных нести на своём борту межконтинентальные баллистические ракеты «Булава».

Малый ракетный корабль «Град» и тральщик «Анатолий Шлемов» относятся к новым поколениям боевых кораблей. В перспективе планируется построить ещё десять кораблей этого класса.

Корабли строились на «Севмаше», Зеленодольском и Средне-Невском судостроительных заводах. Свой вклад в создание атомного подводного флота внесло конструкторские бюро «Рубин».