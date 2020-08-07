Российский генерал: Мы не позволим Белоруссии выдать наших граждан Украине

07.08.2020, Москва, Олег Кравцов

Официальный Минск должен отдавать себе отчет, что Россия примет самые жесткие меры, если белорусские власти попробуют выдать Украине задержанных граждан РФ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в комментарии «Московскому комсомольцу» заявил председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой РФ и экс-командующий авиацией Северо-Кавказского пограничного округа генерал-майор Сергей Липовой.

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«Белоруссия должна отдавать себе отчет в том, что, если она попытается выдать наших граждан украинским спецслужбам, Россия предпримет любые меры вплоть до самых жестких, чтобы этого не допустить и вернуть своих соотечественников на родину. В Минске должны понимать, что Россия не позволит выдать своих граждан», – подчеркнул генерал.

По его словам, «то, что Белоруссия продолжает под надуманным предлогом удерживать задержанных граждан России у себя, уже дает повод властям Российской Федерации проработать все возможные способы их вызволения».

«Но я уверен, что Александр Лукашенко проявит благоразумие и не станет дальше провоцировать Россию в угоду своим президентским амбициям. Ни одно законодательство ни одного государства не позволяет просто так, без имеющихся весомых доказательств, захватывать граждан любой страны, обвинять непонятно в чем и насильно удерживать на своей территории. И если бы все происходило в соответствии с законодательством, то россияне уже давно были бы у себя дома», – убежден Липовой.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на днях состоялся разговор президентов Белоруссии и Украины. В отчете украинской стороны говорится, что стороны обсудили выдачу задержанных Украине, поскольку они воевали на стороне ЛДНР. При этом в сообщении на сайте Лукашенко акценты расставлены несколько иначе и дается понять, что президент Белоруссии пока не дал гарантий выдачи задержанных Украине.

Также близкие к Лукашенко политические эксперты полагают, что задержанных вернут РФ, поскольку на них ничего не нарыли.