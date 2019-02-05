Россия прорывает цензуру и продолжает влиять на украинское общество – Геращенко

05.02.2019, Киев, Максим Карпенко

На Украине нужно тотально блокировать все пророссийские интернет-ресурсы.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил депутат Верховной рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко, передает корреспондент «Политнавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, на информационном поле Украины должна вестись самая жесткая борьба.

«Самая важная борьба ведется в сознании людей. У нас до сих пор есть телевизионные каналы, которые ведут пророссийскую пропаганду, которые принадлежат лицам, которые бежали после «революции достоинства» в Российскую Федерацию, и которые таким образом проводят свою политику пророссийского характера.

В интернете огромное количество фейковых сайтов, которые распространяют неправду о ситуации в Украине, которые создают информационную ситуацию, при которой люди чувствуют себя незащищенными и сеют страх и ненависть в нашем обществе. Это огромная проблема.

Именно это влияние России остается. Раньше оно было еще больше, ведь у нас в кабельных сетях вещало до 14-го года и ОРТ, и НТВ. Из кабельных сетей мы их убрали в 14-15-м годах. Убрали их из эфира украинского, но они продолжают вещать в интернете, прорываться через разного рода информационные технологии. И это очень плохо.

Если бы в 41-м году в Великобритании разрешали издавать немецкие газеты, то вряд ли Уинстону Черчиллю удалось бы организовать британский народ и выстоять против агрессии фашистов. У нас же свободно продолжают вещать в интернете российские медиа. Мы закрыли сайты «Вконтакте» и «Однокласники» не для того, чтобы навредить их пользователям, а просто потому, что эти социальные сети стали инструментом пропаганды, оболванивания украинских граждан», – заявил Геращенко.

Ранее Верховная рада приняла закон, по которому СБУ может без решения суда с помощью провайдера блокировать доступ к любому информационному ресурсу.