Россия сменила тактику ударов БПЛА, – вражеский эксперт

Анатолий Лапин.  
03.08.2026 11:09
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1193
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Россия сменила тактику применения беспилотников «Герань». Обычные версии теперь бьют по линии фронта, а по целям в тылу отправляются реактивные.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил советник президента Украины Сергей «Флеш» Бескрестнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия сменила тактику применения беспилотников «Герань». Обычные версии теперь бьют по линии фронта, а...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Решение здесь очень простое для них – для атаки на наши тыловые территории использовать реактивные «Шахеды», а обычные «Шахеды» использовать для атак в прифронтовой полосе.

Как это делать, тоже они просчитали. Там дистанция очень короткая, там «Шахеды» могут с онлайн мэш-управлением летать на 30 метров высоты. И наши РЛС плохо это видят…Каждый день, по нашей статистике, я вижу это, россияне используют где-то 200-300 «Шахедов», – сказал выступающий.

Он обрисовал эволюцию российских дронов:

«Есть «Шахед», там скорость до 300 км в час, мы можем работать реактивными перехватчиками, сейчас ребята работают обычными перехватчиками. Россияне тоже это поняли, и они пытаются изменять скорость. И так появилась «Герань-4», это уже скорость 300-450 км в час, там уже работать трудно.

Когда скорость большая, там уже невозможно работать в ручном режиме управления, нужны уже технологии автозахвата цели и другие.

А дальше – это «Герань-5» и «Бандероль». Это уже более, скажем так, не БПЛА, это уже более ракета», – заявил Бескрестнов.

Российский полковник в отставке Аслан Нахушев прогнозирует:

«Если дотянут до ноября, то тогда ежедневно к ним будет лететь уже не 20 (как в июле), а 200 только «Гераней -5» на прямом управлении через НО КСИС «Рассвет» с многочисленными системами уклонения, подавления и резервного автономного управления».

Ранее украинские источники сообщали, что спутниковая группировка русского аналога «Старлинка» уже обеспечивает несколько часов связи над Украиной в сутки, а к следующему лету будет гарантировать бесперебойное покрытие весь день.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Россия сменила тактику ударов БПЛА, – вражеский эксперт

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора