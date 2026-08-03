Россия сменила тактику ударов БПЛА, – вражеский эксперт
Россия сменила тактику применения беспилотников «Герань». Обычные версии теперь бьют по линии фронта, а по целям в тылу отправляются реактивные.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил советник президента Украины Сергей «Флеш» Бескрестнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Решение здесь очень простое для них – для атаки на наши тыловые территории использовать реактивные «Шахеды», а обычные «Шахеды» использовать для атак в прифронтовой полосе.
Как это делать, тоже они просчитали. Там дистанция очень короткая, там «Шахеды» могут с онлайн мэш-управлением летать на 30 метров высоты. И наши РЛС плохо это видят…Каждый день, по нашей статистике, я вижу это, россияне используют где-то 200-300 «Шахедов», – сказал выступающий.
Он обрисовал эволюцию российских дронов:
«Есть «Шахед», там скорость до 300 км в час, мы можем работать реактивными перехватчиками, сейчас ребята работают обычными перехватчиками. Россияне тоже это поняли, и они пытаются изменять скорость. И так появилась «Герань-4», это уже скорость 300-450 км в час, там уже работать трудно.
Когда скорость большая, там уже невозможно работать в ручном режиме управления, нужны уже технологии автозахвата цели и другие.
А дальше – это «Герань-5» и «Бандероль». Это уже более, скажем так, не БПЛА, это уже более ракета», – заявил Бескрестнов.
Российский полковник в отставке Аслан Нахушев прогнозирует:
«Если дотянут до ноября, то тогда ежедневно к ним будет лететь уже не 20 (как в июле), а 200 только «Гераней -5» на прямом управлении через НО КСИС «Рассвет» с многочисленными системами уклонения, подавления и резервного автономного управления».
Ранее украинские источники сообщали, что спутниковая группировка русского аналога «Старлинка» уже обеспечивает несколько часов связи над Украиной в сутки, а к следующему лету будет гарантировать бесперебойное покрытие весь день.
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