Русские возьмут Одессу и не станут ввязываться в бои за бандеровскую часть Украины, – Миршаймер

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Россия до конца этого года освободит оставшуюся часть ДНР, а после возьмется за воз вращение Одессы. Бодаться же за населенную бандеровцами западную Украину было бы глупо.

Об этом в интервью норвежскому политологу Глену Дизену заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия будет постепенно улучшать своё положение на поле боя. Они уже этим занимаются. Совершенно очевидно, что к концу этого года они будут контролировать весь Донбасс. Единственный интересный вопрос заключается в том, какую территорию в конечном счёте захватят русские. Я думаю, что в итоге они возьмут Одессу. Я считаю, что русские не в том положении, чтобы одержать решающую победу и захватить всю Украину. Было бы крайне глупо с их стороны атаковать западную Украину. В итоге, я думаю, мы получим урезанную Украину, нужно сделать так, чтобы это государство было как можно более экономически слабым. Если вы на стороне русских, вам нужно, чтобы это было недееспособное государство. Это и будет целью России. Цель России — захватить как можно больше территории и не увязнуть в боях за территории, где в основном проживают этнические украинцы. Таким образом, оставшаяся часть Украины будет недееспособной. А захват черноморских портов — важный шаг в этом направлении. Так что, я думаю, война будет развиваться своим чередом. Она будет решаться на поле боя, и русские одержат неприглядную победу. Не решающую победу, а неприглядную. И в какой-то момент мы получим замороженный конфликт», – заявил Миршаймер.

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