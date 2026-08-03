Атаки Украины по российским судам и портам в рамках объявленного кокаинистом Зеленским 40дневного плана террора лишь ускорят поражение ВСУ.

Об этом в интервью норвежскому политологу Глену Дизену заявила американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русские закрыли Одесский портовый комплекс, они закрыли все украинские порты на Чёрном море. Это будет иметь разрушительные экономические последствия.

На самом деле за время войны украинской экономике был нанесён огромный ущерб, эта ситуация только усугубит и без того тяжёлое положение.

Нет никаких сомнений в том, что украинская кампания с использованием дронов дальнего радиуса действия причинила русским немало боли и проблем. В этом нет никаких сомнений. Но русские нанесли ответный удар и способны причинить гораздо больше вреда украинцам, чем украинцы русским.

Так что эта эскалация не на руку Украине. На самом деле, я бы сказал, что она на руку России.

И я часто задаюсь вопросом, почему русские не закрыли Одесский портовый комплекс раньше? Почему они так долго ждали?

Что же, к счастью, украинцы подтолкнули Путина сделать это сейчас. Это не улучшит перспективы Украины в плане победы в войне – это сыграет против Украины…

Я думаю, нет никаких сомнений в том, что Россия тоже пострадает, но в конечном счете украинцы пострадают больше и это ускорит поражение Украины», – заявил Миршаймер.