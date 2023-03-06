Русским нужно дать гарантии и все сжечь – командир «Азова»

Русские сейчас не видят альтернативы, кроме победы в СВО, поскольку прекрасно понимают, что в противном случае их ожидает уничтожение России.

Об этом в эфире «5 канала» заявил и.о. комбрига запрещённой в РФ нацистской группировки «Азов», уроженец Симферополя Богдан «Тавр» Кротевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тот, кто загнан в угол, способен на много чего, и если русских загнать в угол, что им просто «гайки», и другого выбора нет, кроме как только не существовать как страна, то и нам будет тяжелее их победить. Им нужно давать альтернативу, нужно об этом говорить, спонсировать какие-то сепаратистские движения в России, прямо спонсировать извне. Нужно разгонять раздел РФ как страны, однако говорить о том, что им будет жить лучше. Когда они отступят от нашей территории, подпишут капитуляцию, выплатят все репарации и будут жить в мире и согласии как они там хотят», – предложил нацист.

По его словам, если в России поменять президента на прозападного, русские перестанут мобилизовываться.

«Я бы хотел, чтобы там пришёл продемократический, прозападный президент. Навальный? Я не сторонник Навального, но как альтернатива Путину… Нужно давать им альтернативу. Иначе они будут верить в то, что у них нет иного выбора как воевать с нами, и будут идти, идти и идти, мобилизовываться и воевать на украинской территории. Мне трудно понять менталитет русских, как и каждому нормальному украинцу», – объяснил Кротевич.

Он добавил, что при наступлении ВСУ необходимо организация всех находящихся в РФ заукраинцев на совершение диверсий и терактов.

«Когда мы пойдём в наступление, нам нужна паника по всей России. Нужно, чтобы все украинцы, которые находятся на российской территории и являются патриотами Украины, кстати, такие есть, вышли в лес, в поле и подожгли его на хрен. Просто по всей территории России сделать выжженную землю, спалить всё на хрен, заправки, поля, леса, просто, чтобы у них была паника. Если у них будет паника, а мы ещё и будем наступать при этом, нам будет легче», – сказал «Тавр».