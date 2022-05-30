«Симферопольсельмашу» поставили важную государственную задачу

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Симферопольский завод «Симферопольсельмаш» получил заказы по выпуску импортозамещающей продукции для сельхозпредприятий.

Комплектующие для сельхозтехники и режущие части для зерноуборочной техники стали востребованы с уходом с российского рынка немецкой компании Schumacher, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Немецкий поставщик участвовал в производстве сельхозтехники ПАО «Ростсельмаш» в Ростовской области. Поле введения санкций «Симферопольсельмаш» получил заявку ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» на режущие аппараты и механизмы привода ножа для комплектования комбайнов. Первый майский заказ составил 1,8 миллиона рублей. По итогам года ожидается рост объемов производства АО «Завод «Симферопольсельмаш» по сравнению с 2021 годом в 3,6 раза.

В середине прошлого века завод был одним из лидеров промышленного производства в Крыму. На нем работали больше тысячи человек. С распадом СССР нарушились многолетние связи поставок запасных частей сельхозпроизводителям, и объемы производства сократились в разы.Сейчас на предприятии трудятся 86 человек. За прошлый год объем произведенной продукции составил 84,7 миллиона рублей.